Istituto Auxologico Italiano, la Regione approva la transazione per la vertenza sulle prestazioni

Su proposta dell’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, questa mattina la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo transattivo riguardante la vertenza giudiziaria tra la Regione Piemonte e l’Istituto Auxologico Italiano, pendente da anni innanzi al Tar del Piemonte, per la remunerazione del saldo delle prestazioni di post-acuzie erogate dall’Istituto nelle annualità dal 2014 al 2017 e non riconosciute in applicazione della regola di appropriatezza clinica.

«Ringrazio le parti per la disponibilità a trovare un accordo nel reciproco e pubblico interesse – commenta Icardi -, ponendo fine all’annoso contenzioso, in ragione dell’obiettiva incertezza dell’esito del giudizio e della legittimità della proposta di transazione. La collaborazione con l’Istituto Auxologico Italiano continua secondo i setting terapeutici concordati».

Nello specifico, le parti hanno convenuto di conciliare le varie vertenze tramite il riconoscimento dell’importo omnicomprensivo di 2.500.000 euro che verrà versato all’Istituto da parte dell’Asl Vco.

Nelle more dei diversi giudizi susseguitisi in questi anni, era stato instaurato, a livello regionale, un tavolo tecnico per la verifica, tramite l’analisi delle schede di dimissione ospedaliera, della casistica e della relativa valorizzazione della produzione erogata dall’Istituto nel periodo 2014-2017, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti con disturbi nutrizionali gravemente obesi e in considerazione della sopravvenuta inapplicabilità del criterio – e del conseguente abbattimento tariffario - alle patologie metaboliche gravi ai sensi della normativa regionale approvata nel 2018.