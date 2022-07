Covid, crescono ancora i contagi. L'allarme della Fondazione Gimbe: "Nessuna regione o provincia a rischio basso"

“Nessuna regione o provincia è a rischio basso”. Gli esperti della cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità fanno il punto della situazione relativa alla diffusione del coronavirus, in ascesa da settimane in tutta Italia. L'Rt è salito all'1,4, mentre l'incidenza fa registrare una crescita del 40 per cento, meno elevata della scorsa settimana, quando era salita del 51 per cento.



Secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe i casi settimanali hanno fatto registrare un aumento del 55 per cento, i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati del 36 per cento, mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono saliti del 25 per cento. Dati che fanno pensare agli esperti di accelerare la campagna di vaccinazione. L'Ema nei giorni scorsi ha dato il via libera alla quarta dose per gli over 60, il ministro della salute Roberto Speranza ha ricordato che i più fragili, ovvero gli over 80 e gli ospiti delle rsa possono fare da subito il richiamo, mentre Walter Ricciardi, consulente del Ministero della salute ha parlato di quarta dose agli over 50 da ottobre.



A preoccupare, oltre all'avanzata di Omicron 5, è la variante indiana Ba2.75. Nei giorni scorsi il direttore del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti aveva parlato della possibilità di un R0 superiore a 20. “Speriamo non prenda il sopravvento”, aveva detto, invitando però a non creare panico.