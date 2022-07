Addio all'edicola di piazza Galimberti: in corso la demolizione completa di un pezzo storico di Borgo Filadelfia

Un altro pezzo di piazza Galimberti (e di Borgo Filadelfia) che se ne va.

La storica edicola, chiusa da novembre 2021, è in corso di demolizione. Circondata da reti e transenne, sarà rasa al suolo in questi giorni, dopodiché sarà rifatta solo la pavimentazione.

Risalente ai primi anni Trenta del '900, quando aprirono i Mercati Generali, il chiosco edicola venne rilevato dalle ultime proprietarie nel 2008 e ha chiuso i battenti lo scorso inverno.

"Sarà demolita in questi giorni e non sarà realizzato nient'altro. I proprietari hanno rinunciato all'occupazione del suolo pubblico che torna al Comune", spiega l'assessore Paolo Chiavarino.

E' l'ultima delle tante attività che una volta popolavano la piazza degli ex Mercati Generali. Dalle banche alle gioiellerie, fino alle gelaterie e alle storiche panetterie, hanno tirato giù la serranda.

Resta il grande interrogativo sul futuro non solo della piazza ma dell'intero quartiere, di cui una volta era il cuore pulsante insieme allo Stadio Filadelfia.

"L'azione di promozione del commercio potrà iniziare davvero con l'estensione dei Duc (distretto urbano del commercio, ndr), anche ad altre zone non solo quelle del centro città. Stiamo lavorano in questo senso - spiega Chiavarino - Parallelamente, stiamo cercando di intervenire sugli affitti, ovvero stimolare i proprietari a fare dei prezzi calmierati, ma è un'azione da fare in collaborazione con altri assessorati. In concreto, al momento non abbiamo grandi armi. Alcune azioni potrebbero essere quella di rilanciare le feste di via, pensate in maniera da aiutare i negozi di zona, e promuovere le insegne luminose per dar loro maggiore visibilità. Tutte iniziative da fare a braccetto con con le circoscrizioni ovviamente".