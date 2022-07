Cade mentre fa motocross, 13enne del Canavese finisce al CTO con l'elisoccorso

Un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito, con alcune fratture alle braccia, mentre stava facendo motocross. Il giovane, originario di Busano (nel Canavese) era alle prese con una prova sulla pista di Rivarolo Canavese, in regione Gave, quando ha perso il controllo del mezzo cadendo in un fossato che corre a margine della pista.



Si indaga per ricostruire le cause che hanno portato alla caduta del ragazzo, subito soccorso e trasportato in elicottero al CTO.