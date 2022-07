Soprattutto le persone che abitano all’interno di un centro storico potrebbero essere afflitte dal problema dell’invasione dei volatili, che riguarda in particolar modo tutti coloro che vivono ai piani alti di un edificio. Essi potrebbero deporre le uova all’interno dei vasi dei fiori che abbiamo sul balcone, costruire nidi sulle grondaie, svolgere la loro attività in modo che finisca per rimanere otturata la canna fumaria, spargere liquami ovunque al loro passaggio. Tutto ciò crea dei disagi non da poco, sia dal punto di vista igienico, che dal punto di vista dell’occupazione corretta dei propri spazi di pertinenza.

Non è facile predisporre un allontanamento piccioni , perché si tratta di uccelli che se trovano una situazione favorevole non si lasciano sfruttare facilmente. Le situazioni favorevoli sono date dal cibo che è presente in grandi quantità nelle grandi città, proprio perché si trova ovunque soprattutto residui come briciole o avanzi, ma anche da spazi idonei alla costruzione dei loro nidi e alla loro riproduzione. Senza contare il fatto che le grandi città turistiche, piene di piccioni, vedono un sacco di turisti che i bambini pronti ad alimentare questi uccelli appositamente per attrarli a loro.

Per cui non bisogna mai pensare che sia un caso quando i piccioni invadono una nostra proprietà: evidentemente abbiamo una casa che è perfetta per ospitarli e dobbiamo rendergliela ostile, ma come fare se non abbiamo la minima idea di come funzionano? Dobbiamo avvalerci dei servizi di una ditta specializzata che possa in tal modo inviarci dei professionisti che hanno le competenze e le conoscenze adatte a risolvere il nostro problema.

Non pensare di potertela cavare da solo, perché quando si tratta di infestazione da qualunque animale, volatili compresi, dobbiamo affrontare una lotta impari dove le forze della natura sembrano essere sempre più forti di noi.

A volte si vedono sui balconi delle strisce di carta argentata, di alluminio, che grazie al loro rumore e alla loro superficie riflettente vengono considerate utili ad allontanare questi uccelli. Ma in realtà non sono quasi mai efficaci e sono degli espedienti che vengono utilizzati semplicemente per evitare di affrontare il problema alla radice.

È solo un altro modo di sottovalutare la situazione: i piccioni si attraggono tra loro anche per l’odore che emanano e se hanno seppellito le loro uova da qualche parte attireranno altri membri della loro specie. Fino ad occupare tutto lo spazio occupabile, che non può essere monitorato 24 ore al giorno da nessuno.

Le strategie adottate da un tecnico della disinfestazione hanno provato di essere risolutive perché sono state applicate in migliaia di casi diversi fino allora strutturamento di tecniche che possono essere considerate assolutamente valide per contrastare la presenza dei piccioni. Il sopralluogo in questo caso è fondamentale proprio perché il professionista deve andare a capire dove i piccioni risiedono e che cosa li attragga nella specifica situazione, proprio per allontanare quelli che sono presenti ed evitare che ne arrivino di nuovi. La ditta di disinfestazione si occuperà, contestualmente, di eliminare tutte le tracce presenti dei piccioni, lasciandoti in mano un luogo molto più sicuro e pulito.