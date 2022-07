Fosse biologiche, il metodo per non trascurarle

Bene o male tutti conosciamo il termine di “ fosse biologiche ” ma in realtà spesso abbiamo un’idea del tutto vaga di che cosa sia realmente una fossa biologica e di come funzioni. Per prima cosa è bene puntualizzare che la fossa biologica è una sorta di piccola fognatura che, a differenza della rete fognaria, non conduce al depuratore, ma mantiene in sé i liquami.

Le fosse biologiche sono posizionate, in genere, in contesti abitativi di gruppo come possono essere dei condomini o gruppi di abitazioni che però sono contestualizzate lontano dal centro cittadino. Le fosse biologiche vengono costruite proprio per permettere a tutti coloro che non vivono direttamente collegati alla fognatura dinamica, di poter smaltire le proprie acque nere e grigie. Ma come vengono edificate queste fosse biologiche? In genere sono a pianta rettangolare o circolare, sotto terra ovviamente, e dal momento che devono essere a tenuta stagna per non versare i liquami al di fuori sono in cemento armato o in vetroresina. In realtà hanno un funzionamento estremamente interessante, se si pensa che riescono nell’ambito della loro superficie a consentire la sedimentazione della melma più pesante, oltre che la fermentazione di quelle sostanze solubili contenute nei liquami. Qual è il problema che si può verificare se si è responsabili di una fossa biologica?

Il fatto che la fossa biologica tracimi: si tratta di ricordarsi di svuotarla frequentemente.

D’altra parte esistono anche delle norme a riguardo, che richiedono lo svuotamento della fossa biologica almeno una volta all’anno, anche se il buon senso richiede che questo venga effettuato una volta ogni sei mesi.

Ricordati di non trascurare la tua fossa biologica, perché potrebbe cominciare ad emanare terribili odori o, nel peggiore dei casi, fare fuoriuscire i liquami.

Naturalmente non è possibile effettuare da soli lo svuotamento della fossa biologica, perché servono degli strumenti e dei mezzi speciali (come l’autospurghi) ma soprattutto bisogna avere le competenze per farlo per non mettere a rischio se stessi, l’ambiente e le altre persone. Una pessima idea è quella di andare a cercare di tamponare i cattivi odori inserendo una serie di prodotti chimici. Il rischio in cui si andrebbe a incorrere è quello di alterare il funzionamento della fossa biologica inibendo la fermentazione, ma peggio ancora corrodere la struttura della fossa biologica stessa.

È molto meglio contattare una ditta che si è specializzata negli spurghi e far eseguire lo svuotamento della fossa biologica.

I professionisti giungeranno al domicilio con un mezzo adeguato e tramite speciali pompe aspireranno via i liquami, per poi gettare acqua pressurizzata e detergenti in grado di ripulire profondamente la risposta biologica e disincrostarla da materiali che possono essere causa di otturazione. Infatti, dal momento che la fossa biologica raduna i liquami prodotti da diverse abitazioni, può essere che qualcuno oggetti all’interno del water del materiale non biodegradabile, che si accumula andando a intasare la fossa biologica. Questo materiale potrebbe incrostarla e causare diversi problemi.

Grazie all’autospurghi, la fossa può essere svuotata con grande facilità e il materiale in essa contenuto verrà trasportato in tutta sicurezza verso il depuratore.