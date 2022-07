Dopo 2 anni di stop, tornano i soggiorni estivi per disabili. Rosatelli: "Clithia festeggia 51 guardando il mare"

Dopo due anni di stop, ritornano i soggiorni estivi per persone disabili gestiti dalla Città di Torino e dalle Circoscrizioni. Oltre ad alcune decine di posti messi a disposizione da queste ultime, sono 980 le persone coinvolte dalla Divisione Servizi sociali che usufruiscono di una vacanza di 14 giorni.

" Un "ritorno alla normalità" molto importante - lo definisce l'assessore comunale al Welfare Jacopo Rosatelli , che stamattina ha salutato un gruppo di persone in partenza con L'elica Cooperativa Sociale - dopo due anni di interruzione ". Rispetto alle edizioni precedenti, è stata ampliata l'offerta e coinvolti maggiormente i beneficiari.

"Oltre ai soggiorni per chi frequenta le strutture residenziali e diurne accreditate, - spiega l'esponente della giunta - sono coinvolte le persone che frequentano i centri diurni a gestione comunale e, per la prima volta dal 2019, quelle seguite a livello territoriale dai servizi sociali". In totale il Comune ha stanziato oltre un milione e mezzo di euro, a cui si aggiungono più 270.000 di fondi circoscrizionali.