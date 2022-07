Tensione tra i civici di Lo Russo, Apollonio verso un nuovo gruppo di maggioranza

È tensione tra i civici che sostengono il sindaco Stefano Lo Russo . Da mesi sono evidenti le fibrillazioni tra il capogruppo di Per Torino Silvio Viale e la collega Elena Apollonio , che potrebbe decidere di lasciare la formazione con cui è stata eletta. Complice anche il carattere battagliero e "fumantino" del Radicale Viale, che in questi mesi ha litigato più volte animatamente con altri esponenti della maggioranza. Posizioni da cui spesso la stessa Apollonio ha preso più volte le distanze.

DemoS in Sala Rossa

Classe '67 e responsabile per la Città Metropolitana dei fondi europei, circa due mesi fa è stata nominata segretaria regionale di DemoS . E potrebbe proprio essere questa la sua nuova "casa" in Sala Rossa. Se infatti alcuni rumors la volevano pronta a passare nelle file del Pd, Apollonio rimarca nettamente la sua volontà di rimanere civica

"Proposte troppo diverse, che faticano a stare insieme"

"Civismo risposta a chi non si ritrova partiti tradizionali"

E a sostegno della sua tesi i risultati elettorali raggiunti dalle formazioni civiche alle amministrative di inizio giugno. "Il civismo - sottolinea la segreteria regionale di DemoS - ha una dimensione ormai strutturale molto importante, non tanto per vincere le elezioni, ma soprattutto per dare rappresentanza a temi e mondi che non si ritrovano nella proposta e nelle strutture dei partiti più’ “tradizionali”.