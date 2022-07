A Torino si respira aria nuova nel mondo dell’arte: è nato un luogo in cui sarà possibile vivere e ammirare il valore emozionale dell’arte

La sua storia artistica parte da lontano: grafica nel team delle Olimpiadi 2006 il 18 gennaio 2022 ha fondato la MARZIA BOAGLIO SRL.

La neo nata società è stata costituita con il supporto dello Studio PIGRECO ADVISOR diretto dal Financial Advisor Giorgio Massimiliano Grasso.

Il progetto di Marzia, nato fin da subito con grandi valori di attraenza, ha permesso allo studio PIGRECO ADVISOR di unire ben 7 soci, tra cui anche una holding di partecipazione, che hanno creduto nella start-up. Marzia è certamente un’artista, ma anche una designer che, grazie al suo estro ed empatia, riesce a creare emozioni su misura.

Difficile descrivere il suo lavoro e le sue creazioni a parole, per questo Marzia ha coniato un modo nuovo di definire la sua arte, che ne privilegia l’aspetto sensoriale e psicologico:

“STORY ART DESIGNER”

Ognuna di queste parole definisce un aspetto di Marzia Boaglio. Un passaggio della sua formazione. Una sua particolarità caratteriale.

“Percepisco ogni oggetto come un’opera d’arte che racconta una storia, una narrazione che prende vita e si trasforma in un elemento elegante e ricco di significato. Sogno che pezzi senza tempo trovino un equilibrio tra l’estetica moderna, con lo stile Futurista, e l’artigianato tradizionale.

Posso rappresentare la storia del cliente attraverso la mia arte, un momento particolare della vita, un successo o un traguardo, potrà diventare un arredo artistico che il cliente vivrà e condividerà ogni giorno.”

Un approccio certamente innovativo di immaginare gli ambienti, con al centro le persone e le loro vite. Le storie personali. I desideri e le ispirazioni. Lei ascolta e traduce in opere uniche. E tutto perché il suo concetto di arte è onnicomprensivo e in continua trasformazione. Non esiste uno stile che la definisca se non quello di Marzia Boaglio.

“L’ESPRESSIONE ARTISTICA È ALLA BASE DEL MIO LAVORO. È LA MIA VITA.”

In Via Bonafous 8/A a Torino, potrete trovare Marzia immersa nelle sue ispirazioni e in quei dettagli con cui arricchisce le sue opere rendendole uniche e individuali come è l’essere umano: unico ed individuale.

Visitare lo showroom per parlare con lei è un’occasione per chiunque abbia un desiderio di bellezza: lei sarà in grado di renderlo vivo.