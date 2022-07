Lavori sui binari, stop a bus e tram in via Milano: le variazioni

Stop ai mezzi pubblici in via Milano per il rinnovo dei binari di piazza della Repubblica. Da oggi, fino al 31 luglio, varieranno percorso 12 linee bus e tram per permettere la sostituzione delle traversine. Nel dettaglio saranno deviati: 7 Storica - 11 - 11 Festiva - 19 - 27 - 27 Festiva - 51 - 57 - 92 - N4 ROSSA - N4B ROSSA - W60 Argento. Di seguito i cambiamenti