Siccità, scoperto un furto d'acqua alle porte di Torino: azienda agricola prendeva senza permesso 200 litri al secondo dal Po [VIDEO]

La siccità comincia a colpire duro le aziende. Che prese per disperazione si spingono anche a compiere azioni fuori dalle regole per cercare una via d'uscita. Come quella scoperta a San Raffaele Cimena dai carabinieri forestali del gruppo di Torino, che a seguito di una segnalazione hanno scoperto che una fattoria stava prelevando senza permesso grandi quantità di acqua dal Po.