"Taglio di ore, diritti e salario": i lavoratori dei musei civici torinesi protestano davanti al Comune

Lavoratori dei musei civici in protesta questo pomeriggio davanti al Comune di Torino. La motivazione? Il prossimo 31 luglio scadrà il loro contratto e al momento non si sa ancora se e come verrà rinnovato. A delineare il quadro la Filcams Cgil, intervenuta in commissione.

47 lavoratori

"Tra poco più di due settimane - ha spiegato il sindacato - termina l'appalto per le cinque realtà museali che fanno capo alla Città di Torino: si tratta del Polo del '900, Museo diffuso della Resistenza, della Montagna, Lombroso e di Anatomia Umana. Al momento sono occupati 47 lavoratori, riuniti in un consorzio di cooperative".

"Taglio di ore, diritti e salario"

"L'appalto - hanno aggiunto - scadrà il 31 luglio e ancora non abbiamo un nuovo bando: sembra che la giunta si stia indirizzo verso la piattaforma Consip". Una scelta, secondo le organizzazioni sindacali, che punta al "risparmio, non a garantire il livello di servizio: ci sarà un taglio di ore, diritti e salario. Tale sistema non tiene conto poi dell'inserimento dei lavoratori più fragili".