Un luglio da 'lavori in corso' a Nichelino: come cambia la viabilità

Tutto è iniziato ieri, lunedì 11 luglio, ma lavori e modifiche alla viabilità andranno avanti sino alla fine di luglio a Nichelino.

Numerosi i cantieri e gli interventi previsti. Fino alle ore 20 del 29 luglio la circolazione delle auto in via Superga e via Milano sarà modificata a causa di un cantiere Iren. Vietata anche la sosta. Ecco nel dettaglio le modifiche:

Via Superga nel segmento viario compreso tra le vie Caprera e Superga interni: Istituzione del divieto di sosta e fermata sotto comminatoria di rimozione forzata su ambo i lati nel suddettosegmento viario (dalle ore 00.00 alle ore 24.00); Chiusura al transito veicolare in ambo i sensi di marcia ad eccezione dei soli residenti, dei veicoli di polizia esoccorso ed i veicoli adibiti alla raccolta differenziata.

nel segmento viario compreso tra le vie Caprera e Superga interni: Via Milano nei pressi dell’intersezione con la via Superga: Istituzione del divieto di sosta e fermata sotto comminatoria di rimozione forzata su ambo i lati nel suddettosegmento viario (dalle ore 00.00 alle ore 24.00);

nei pressi dell’intersezione con la via Superga: Via Milano nel segmento viario compreso tra l’intersezione con la via Superga e per un estensione di circa 30 mt con direzione Nord verso via Roma: Chiusura totale al transito veicolare e divieto di sosta e fermata sotto comminatoria di rimozione forzata inambo i lati ed in ambo i sensi di marcia.

nel segmento viario compreso tra l’intersezione con la via Superga e per un estensione di circa 30 mt con direzione Nord verso via Roma: