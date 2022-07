Curava l’uomo e osservava l’universo: il Pinerolese perde Flavio Losano

Un uomo per cui la scienza era un lavoro ma anche una passione, che nella vita sapeva dare una corretta dimensione alla figura umana rispetto all’immensità dell’universo. Così, chi l’ha conosciuto, ama ricordare il dottor Flavio Losano, ex primario dell’otorinolaringoiatria dell’ospedale di Pinerolo, che ha lavorato 25 anni al Civile prima di andare in pensione. È scomparso martedì 12 luglio a 88 anni. Se come otorinolaringoiatra, Losano conosceva bene l’interno dell’uomo, come astrofilo sapeva guardare l’universo e apprezzarne anche ciò che non è ancora direttamente percepibile.

“In primis era un amico, sempre pronto a sostenermi e consigliarmi nella mia attività di conduzione dell’associazione Astrofili Urania – ricorda Sergio Lera, presidente dell’associazione –. Una persona schietta di grande autorevolezza, nascosta da un carattere mite e ben conscio della corretta dimensione della figura umana nell’immensità dell’universo”.

Bibianese, Losano entrò a far parte dell’associazione che gestisce l’osservatorio astronomico in località Brich a Luserna San Giovanni, invitato dai ‘padri fondatori’: “Tra questi Giovanni Peyrot, Beppe Ellena, Massimo Travet e tutto il gruppo di riferimento storico e morale” racconta Lera.

Con loro condivideva il piacere delle scoperte scientifiche ma anche la convivialità: “Gli amanti del cielo spesso sono persone timide, riservate, e lui non faceva eccezione – rivela –. Tuttavia era sempre presente alle cene conviviali che organizziamo in occasione dei solstizi: e con la sua tranquillità riusciva a mettermi la pace nel cuore”.

Un “appassionato delle meraviglie a portata del nostro occhio”, dei luoghi, persone, flora e fauna incontrati nei suoi viaggi, Losano è ricordato anche come un amante della cultura a 360°.

Il funerale si svolgerà venerdì 15 luglio nella chiesa parrocchiale di San Marcellino a Bibiana alle 15,30.