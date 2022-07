Dal 13 al 20 novembre Torino accoglie le Atp Finals: il Fan Village "trasloca" nel piazzale Grande Torino

Il biglietto e l’abbonamento consentiranno di muoversi liberamente fra il Pala Alpitour e il Fan Village. Quest’ultimo sarà accessibile anche da chi non ha un ticket valido a partire dall’inizio dell’ultimo match di singolare in programma, consentendo così a chiunque lo vorrà di vivere da vicino le emozioni delle Nitto ATP Finals.

E sul coinvolgimento della città, l'assessore comunale ai Grandi Eventi Mimmo Carretta precisa che non è previsto "alcun villaggio alternativo" a quello del piazzale Grande Torino, così come accaduto per Eurovision Song Contest con i palchi al Valentino. Se l'esponente della giunta al momento non si sbilancia sul calendario di eventi che verrà organizzato in parallelo alla kermesse tennistica, promette però che "coinvolgerà tutto il capoluogo. Avremo tornei, il Premio di Letteratura Sportiva intitolato a Gianni Mura".

Sulle polemiche nate nelle scorse settimane per gli stand commerciali Atp in piazza San Carlo, Carretta ha replicato: "credo che le piazze auliche riescano a dare valenza a qualsiasi evento e non devono essere solo una quinta di ripiego. Sono convinto che riusciremo a sorprendere i torinesi, così come accaduto per Eurovision dove abbiamo costruito un cartellone off che ha risvegliato la città".