Autoarticolato in fiamme tra San Giorgio e Volpiano: tanta paura ma nessun ferito

Autoarticolato in fiamme tra San Giorgio e Volpiano: tanata paura ma nessun ferito

Tanta paura ma per fortuna conseguenze limitate, dopo che un autoarticolato ha preso fuoco nel tratto tra San Giorgio Canavese e Volpiano, in direzione Torino, sull'autostrada A5.

A seguito di quanto avvenuto, strada chiusa e uscita obbligatoria allo svincolo di San Giorgio. Non si registrano feriti, mentre i pompieri stanno mettendo in sicurezza l'area, dopo aver domato l'incendio. Attorno alle ore 15 la circolazione è tornata normale.

Paura questa mattina sulla direttrice che porta alla Palazzina di Stupinigi. Il cassone di un camion ha cominciato a prendere fuoco mentre il veicolo era in movimento. L'autista ha dovuto fermarsi e scendere di corsa, per evitare guai peggiori: sul posto i Vigili del fuoco, che hanno prontamente spento il rogo e la Polizia locale, che ha chiuso su entrambe le direzioni per oltre mezz'ora. Il gran caldo all'origine del problema meccanico.