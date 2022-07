Secondo incidente in poche ore sull'autostrada A5, tre persone ferite: traffico paralizzato

Secondo incidente in poche ore sull'autostrada A5, sempre nel tratto tra San Giorgio Canavese e Volpiano, in direzione Torino.

Ma se nel sinistro che ha visto andare a fuoco un autoarticolato non vi erano state conseguenze per le persone, in questo scontro tra due veicoli si sono registrati tre feriti, i due conducenti ed un passeggero.

Due persone sono state portate all'ospedale di Chivasso, mentre un altro è stato condotto al San Giovanni Bosco di Torino, ma tutti per fortuna sono dei codici verdi.

Inevitabili e pesanti le ripercussioni sulla circolazione, visto l'orario particolarmente trafficato: si registrano lunghe code e rallentamenti.

Una vettura si è invece ribaltata poco prima dell'uscita di Brandizzo della tangenziale, ma per fortuna pare senza conseguenze per chi era a bordo.