A Torino il primo festival italiano dedicato al "digitale popolare". Makkox, Capotondi e Marchisio tra gli ospiti

"La tecnologia - ha commentato l'assessore all'Innovazione Chiara Foglietta - è il futuro. Ma lo è se migliora la qualità di vita delle persone, non se è causa di divario. Può essere un mezzo per lottare contro le diseguaglianze e favorire l'inclusione sociale e lavorativa, a patto che chiunque possa disporne appieno". "Anche a Torino - ha rincarato - sono troppe le persone senza connessione, che non dispongono di competenze digitali sufficienti o non si trovano a loro agio in questo ecosistema".