Bordighera vi aspetta a luglio con un 'Mare di Eventi'

Anche quest'anno il comune di Bordighera offre ai turisti ed ai residenti un ricco calendario di manifestazioni per tutto il periodo estivo. Con un clima mite tutto l'anno ed un fascino un po' Retrò delle sue vie, piazze e giardini, la Città delle Palme è diventata nel corso degli anni il “luogo ideale” dove trascorrere le proprie vacanze, non solo grazie al suo mare incontaminato e le sue incantevoli spiagge, ma anche perché offre molte opportunità e un'attenzione speciale ai suoi visitatori. Infatti, anche per questa estate lo staff dell'ente turismo del Comune di Bordighera garantisce un ricco calendario di eventi.

Ecco alcuni degli appuntamenti del mese di luglio:

Mercoledì 13 luglio Festa danzante in Giardino con Simona e gli Eclipse. Una serata danzante, tra gli ulivi dei Giardini Lowe con food & drink.

Mercoledì 13 luglio Al chiar di Super luna. Serata di osservazione astronomica con i telescopi. Appuntamento dedicato alla Luna che in questa notte si troverà alla minima distanza dalla Terra.

Giovedì 14 luglio Balli Occitani. Concerto del duo Sousbois con un ampio repertorio di musiche per il ballo folk.

Sabato 16 luglio Deejay in rotonda con Claudio Guerrini, Giuditta Arecco DJ e speaker di RDS.

Notte in musica con Marco Valotta DJ e Speaker di REAL RADIO. Concerto iniziale dei BOP FROG Cover Band 70 – 80.

Lunedì 18 luglio Cinema in Giardino

Venerdì 22 luglio e sabato 23 luglio S.Maria Maddalena. Festa POPolare con Abiti tipici bordigotti, storie, tradizioni, folklore, parole e musica per vivere insieme il giorno di Santa Maria Maddalena nel centro storico.

Mercoledì 20 luglio e domenica 31 luglio Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città di Bordighera.

Sabato 23 e domenica 24 luglio Teatro itinerante a Sasso di Bordighera.

Anche quest'anno ritornano in calendario alcuni eventi consolidati negli anni, come il Touscouleurs XI edizione che vedrà presso l’Arena della Scibretta:

Giovedì 14 luglio Filippo Gambetta Trio Maestrale: itinerario sonoro che tocca le musiche da ballo di Bretagna e centro Francia, il valse musette, ma anche lo choro brasiliano e musica tradizionale dell’Appennino ligure.

Domenica 17 luglio Antonio Lizana. L’artista concilia nelle sue composizioni un’apparente semplicità con una visione melodica sofisticata e capace di reinventare un nuovo linguaggio tra chansons, jazz e flamenco. Accompagnato da un trio di jazz men madrileni.

Giovedì 21 luglio I Radicanto. Alle radici del canto - Le Indie di quaggiù, vi propongono un progetto speciale dalla world music al jazz, dalla tradizione del sud alla musica antica. Saranno eseguiti anche brani di Domenico Modugno. Ospite Claudio Carboni, sax.

Domenica 24 luglio Bandakadabra. Marching band torinese composta da 11 elementi: uno spettacolo che unisce la raffinata perizia musicale alla capacità di dialogo con il grande pubblico. I Bandakadra saranno affiancati da: Luigi “T-bone” De Gaspari (voce), Giovanni Falzone (tromba).

Giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 luglio, un altro grande ritorno di “BordiJazz” presso i giardini Lowe, con artisti del calibro di Merry Music Band, Nick The Nightfly Band, Gigi Cifarelli Hammond Trio, Antonio Faraò Trio, Danila Satragno Quartet feat. Mario Cau e Tullio De Piscopo Band.

Lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 luglio grande attesa per la classica “Un Mare di Sapori” VII edizione, dove il meglio del cibo si dà appuntamento sul Lungomare Argentina. Per l'occasione si trasformerà in un grande percorso del gusto con una lunga tavolata dove protagonisti saranno gli chef dei ristoranti di Bordighera. Qui potrete intraprendere un itinerario gastronomico dove verranno proposti piatti tipici e specialità a tema per la valorizzazione le eccellenze locali.

Sabato 23 e domenica 24 luglio, sabato 30 e domenica 31 luglio Passaggi illustri a Sasso di Bordighera - Il mondo di Irene Brin. Spettacolo teatrale itinerante. La compagnia “Teatro X Monet” presenta lo spettacolo itinerante nel cuore del pittoresco borgo di Sasso di Bordighera, alla scoperta dell’affascinante mondo della scrittrice, giornalista, esperta d’arte e di moda Maria Vittoria Rossi, in arte “Irene Brin”.

Infine, un ultimo consueto appuntamento: il “Bordighera Summer Fun”, con un ricco programma di attività sportive, animazione e baby dance che si svolgerà sul Lungomare Argentina sino al 4 settembre. Il dettagliato programma sarà disponibile nei “files” a piè di pagina.

Per ulteriori informazioni potrete visitare la pagina del calendario degli eventi estivi: https://www.bordighera.it/manifestazioni. Oppure potrete chiedere indicazioni all'Ufficio IAT (Via Vittorio Emanuele II 172 - 0184 262882​ - iat@bordighera.it - aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 - ferragosto: 15.00 - 19.00).