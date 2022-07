Venaria in Corto, la terza edizione celebra la vittoria de "L'ora d'aria" di Carturan

Premiazione per "Venaria in corto" edizione 2022

Si è conclusa con un ottimo successo la terza edizione di “Venaria In Corto” dal titolo “Movie for future”, concorso cinematografico per cortometraggi, rivolto a giovani registi, compresi nella fascia d’età 18-35 anni, promosso dalla Città di Venaria Reale, in collaborazione con l’informagiovani.

La giuria di qualità ha decretato miglior corto “L’ora d’aria” di Nicolò Carturan (targa e buono acquisto di € 450,00).

La menzione stampa-premio speciale Fabio Artesi va a “Sauvage” di Giacomo Bordonali (targa e buono acquisto di € 150,00) e la menzione Città di Venaria Reale è stata aggiudicata al corto “No future?” di Chiara Franzon e Tiziana Gioia (targa e buono acquisto di € 150,00). Novità di quest’anno è il voto del pubblico che ha visto vincitore il cortometraggio “Trashteam: A way to change the world” di Gabriele Sorrentino (buono acquisto di € 100,00).

L’Assessore alle Politiche Giovanili Paola Marchese ha sottolineato come "L’iniziativa è nata con lo scopo di valorizzare il protagonismo dei giovani e i loro talenti, promuovendo la creatività e l’espressione giovanile nella rappresentazione della realtà attraverso le tecniche dell’audiovisivo. I cortometraggi partecipanti al concorso “Venaria In Corto” sono stati caratterizzati da un tema conduttore, ovvero “L’ambiente e il cambiamento climatico”, visto ed interpretato dagli occhi dei giovani registi in forma di soggetto diretto, luogo reale, immaginario o scenario del presente e del futuro".

La terza edizione di “Venaria In Corto” ha registrato un’ottima partecipazione, con cortometraggi presentati da registi provenienti da diverse zone d’Italia e dall’estero (Germania). Giovani filmmaker “alle prime armi”, insieme a giovani registi più esperti, hanno raccontato storie, scorci e visioni di ambiente, con tecniche e linguaggi diversi (fiction, documentario, videoclip…), mettendo in gioco le proprie visioni e interpretazione del cambiamento climatico.

Ieri sera Mercoledì 13 luglio 2022, si è svolta la serata finale di premiazione della 3°edizione di “Venaria in Corto – Movie for future”, presso la sala polivalente della biblioteca civica Tancredi Milone.

La serata, ad ingresso libero, ha visto la proiezione dei nove cortometraggi ammessi alla fase finale, con presentazione e intervista di alcuni dei giovani autori.

La serata, con una numerosa cornice di pubblico di appassionati cinefili, si è conclusa con la cerimonia di assegnazione dei premi: “miglior cortometraggio”, “menzione stampa-premio speciale Fabio Artesi”, “menzione Città di Venaria Reale”, a cura delle giurie del concorso, oltre al premio assegnato dal pubblico. L’iniziativa è stata caratterizzata anche da attività creative con il pubblico protagonista nel photo corner, un mini set cine-fotografico, in cui i presenti sono stati immortalati in una foto ricordo della partecipazione alla serata.