Altro che "cugini": Torino e Francia sono soci in affari. In due anni vendiamo (e compriamo) molto di più

I dati dicono che nel 2020 le importazioni delle industrie torinesi dalla Francia sono state pari a 1,63 miliardi di euro, mentre le esportazioni hanno superato i 2,26 miliardi di euro. Cifre cresciute ancora nel 2021, con 2,01 miliardi di euro (+23,5% rispetto all’anno precedente per l'import) e 2,63 miliardi di euro (+16,4%) per l'export.

Francia (e francesi) mon amour. Lo dicono le imprese torinesi, che nell'arco dell'ultimo biennio hanno visto crescere gli scambi con i cugini transalpini a ritmi davvero sostenuti, nonostante la crisi legata al Covid prima e alla guerra poi. Lo confermano i dati dell'Unione Industriali di Torino, diffusi proprio in occasione del 14 luglio, festa nazionale a Parigi.

Considerato il totale complessivo di importazioni delle industrie torinesi che a fine 2021 ammonta – a livello mondiale – a 18,7 miliardi di euro, il mercato francese vale circa il 10,8%, mentre per le esportazioni, che valgono 20,62 miliardi di euro, la Francia rappresenta il 12,8%. Sono percentuali che nel primo trimestre 2022 aumentano a 11,4% per le importazioni (sul totale di 5,55 miliardi di euro di complessive importazioni a livello globale) e toccano il 12,8% per le esportazioni (rispetto ai 5,88 miliardi di euro di scambi a livello mondo).