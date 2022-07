Dalle politiche europee alla sostenibilità, si rinnova l'impegno del Consiglio Regionale di Confcooperative

Si è tenuto nella giornata di mercoledì 13 luglio il Consiglio Regionale di Confcooperative Piemonte presso la Casa della Cooperazione, in corso Francia 329 a Torino. Un’importante occasione di dibattito e confronto, durante la quale si è potuto affrontare anche il tema dei risvolti delle recenti politiche europee per la cooperazione, grazie alla partecipazione di Leonardo Pofferi, Responsabile Affari europei e relazioni internazionali di Confcooperative.

Tanti i temi all’ordine del giorno in questo Consiglio Regionale, il primo dopo la conclusione della recente stagione assembleare. Come ha sottolineato Tino Cornaglia, Presidente di Confcooperative Piemonte, “Questi mesi hanno rappresentato per Confcooperative Piemonte un periodo di nuovi inizi e ripartenze particolarmente importanti, con la stagione assembleare che si è da poco conclusa. Le federazioni sono l’anima dei nostri settori e hanno dimostrato ancora una volta che, dalle sfide ambientali a quelle sociali, la cooperazione deve essere la risposta. Questo periodo storico e i grandi stravolgimenti che stanno toccando il nostro paese, come la crisi idrica e quella energetica, dimostrano infatti, ancora una volta, che la cooperazione è un metodo vincente di fare impresa: in poche parole, un’altra storia”.

Leonardo Pofferi, Responsabile Affari europei e relazioni internazionali di Confcooperative, ha sottolineato: “Sono molte le sfide che la cooperazione si trova a dover fronteggiare a livello europeo, dal rilancio dell’economia sociale al ruolo nelle transizioni verde e digitale, senza dimenticare il fondamentale tema delle pari opportunità e dell’imprenditoria femminile, da sempre molto forte nel comparto cooperativo. È fondamentale, allora, far sentire la voce di Confcooperative anche a livello europeo, per riuscire a creare quel collegamento - spesso troppo debole - tra le istituzioni comunitarie e i territori con le relative comunità, con cui le cooperative hanno da sempre uno stretto rapporto di vicinanza”.

Durante il Consiglio Regionale, inoltre, è stato presentato il nuovo Master in Green & Sustainability Manager, di cui Confcooperative Piemonte è promotore insieme al Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino e il COREP (Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente). A presentare il nuovo percorso di studi Piercarlo Rossi, docente del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino e Direttore del Master, che ha dichiarato: “Il Master in Green & Sustainability Manager costituisce una forte risposta alle sfide che ci troviamo a dover fronteggiare, con la necessità di innovazione nei settori strategici per il nostro territorio, e il contributo di Confcooperative Piemonte alla sua realizzazione costituisce un importante valore aggiunto, anche grazie al suo costante dialogo con il territorio e la comunità”.