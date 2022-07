E’ legale coltivare marijuana in casa? Alto CBD e basso THC sono le parole chiave

Mattia Santori nei giorni scorsi ne ha fatto un caso politico, autodenunciandosi come coltivatore “casalingo” di marijuana per uso personale. In verità non si può parlare di marijuana legale, poiché l’iter parlamentare è ancora in corso e vista l’attuale instabilità politica, la sensazione di ulteriori ritardi nel processo di legalizzazione si fa sempre più concreta. Maria Salvador coltivata in casa deve attendere…

Per ora nella cannabis light o legale il principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) deve avere valori molto bassi mentre al contrario è necessario un alto tasso di CBD per garantire l’effetto rilassante.

Nelle grandi città te li consegnano al volo. In questi giorni oltre al divertimento garantito dal popper e il relax che deriva da un uso consapevole dell'Olio di CBD, spopola l'hashish.

Ricavato dalle infiorescenze femminili di cannabis, l’hashish CBD è senza dubbio tra i derivati più apprezzati dalla comunità cannabica, L’hashish può variare in aspetto, forme, colori e sensazioni percepite a seconda del processo di estrazione preferito.

Spaziando dal verde al marrone, passando per il giallo chiaro e le tonalità più scure, dalla consistenza più o meno solida, una è la caratteristica che accomuna tutte le qualità di hashish CBD: i rinomati effetti calmanti.

Banalmente chiamato “fumo”, l’hashish altro non è che resina allo stato puro. Resina che si ricava precisamente dai tricomi delle cime di cannabis light e dà vita ad un prodotto senza eguali, dalle altissime concentrazioni di cannabinoidi.

Da allungare o miscelare alla propria mista, sono infiniti i metodi per assumere il proprio hashish. Da fumare in joint pre-rollati o nel classico spinello, per mezzo di cilum, bong, pipe o, per chi voglia evitare il tabacco e i danni che ne conseguono, preferisce un vaporizzatore.

