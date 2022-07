Sigaretta elettronica: come funziona

La sigaretta elettronica è una soluzione adottata da un numero sempre maggiore di persone, in quanto risulta pratica e molto semplice. Oggi ne esistono tantissimi tipi sul mercato e per questo è bene approfondire il discorso sul loro funzionamento.

Sigaretta elettronica: le caratteristiche e come funziona

La sigaretta elettronica senza nicotina è chiamata anche “e-cig” o “e-cigarette” ed è molto semplice da utilizzare. Si tratta prima di tutto di una soluzione a cui sempre più persone decidono di ricorrere, in quanto in tanti la considerano più pratica e meno dannosa delle sigarette tradizionali.

Al fine di comprendere al meglio il funzionamento, si deve affermare che esistono due tipologie del modello in oggetto. Uno è quello che non serve ricaricare ed è chiamato anche “usa e getta”, mentre l’altro presenta una batteria ricaricabile.

Nel primo caso, si parla di una sigaretta che si può gettare via, una volta che la persona esaurisce del tutto il liquido al suo interno, chiamato anche “e-liquid”.

Per il secondo tipo invece basterà provvedere alla sostituzione del filtro, una volta che questo sarà terminato, ma non si dovrà sostituire la parte liquida.

In genere comunque la cosiddetta “e-cigarette” consente di “svappare”. Il termine viene usato ormai per indicare il fatto che il dispositivo in questione emetterà vapore, il quale sarà inalato dal fumatore.

Grazie alla presenza del vaporizzatore infatti la soluzione liquida presente nell’oggetto viene sottoposta a riscaldamento e, in questo modo, chi fuma riceve appunto uno “sbuffo”. In questa maniera, si ha come la sensazione di fumare una normale sigaretta. Nonostante questo, gli aromi possono essere vari: ne esistono alla menta, alla frutta, al tabacco stesso, per esempio. Oltre a queste caratteristiche poi se ne possono indicare anche altre, per capire al meglio come funziona il tutto.

Gli altri elementi caratteristici

Senza dubbio la una soluzione in questione è davvero molto pratica e semplice. Per comprendere al meglio il funzionamento del tipo di sigaretta in oggetto poi è il caso di indicare che cosa contiene il liquido presente nell’e-cig. La miscela si compone di glicerina, aromi e glicole propilemico. La prima sostanza indicata è un mix di grassi e oli. I secondi invece, come accennato, corrispondono al “gusto” dell’e-cigarette. L’ultimo invece rientra nella categoria dei composti chimici, ma non ha né odore, né sapore. Ovviamente si consiglia sempre e solo di acquistare presso rivenditori autorizzati e che soprattutto siano altamente sicuri e seri. In questo modo si potrà esser certi di avere la massima sicurezza sulla qualità del prodotto acquistato, ma non solo. Si potrà infatti anche evitare di avere dubbi circa la soddisfazione della spesa effettuata. Tantissime persone, simulando il gesto di fumare e sfruttando il funzionamento delle sigarette elettroniche, hanno dichiarato di essere di gran lunga migliorati circa il vizio del fumo e tra l’altro in molti hanno sottolineato di aver trovato la soluzione in questione ricca di praticità e particolarmente facile da utilizzare. Per questo motivo, sono sempre numerose le persone che decidono di optare per i dispositivi in oggetto.