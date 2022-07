Il rock internazionale “si muove” e torna a Torino con il TOdays Festival

E' iniziato il conto alla rovescia per la settima edizione di TOdays Festival, che animerà la città. Una tre giorni, dal 26 al 28 agosto, dedicata all’innovazione del mondo musicale rock a livello internazionale.

Due le location: sPazio211 e l'ex Incet

Due quest’anno i luoghi del festival che ospiteranno le esibizioni dalle 14 a notte inoltrata: lo storico sPazio211 in Barriera di Milano, calcato nelle passate edizioni oltre 500 artisti, e l’ex Fabbrica Incet che torna ad essere utilizzata dopo due anni. Niente parco Peccei quest’anno, il parcheggio tra l’ex Incet e spazio211 perché in manutenzione.

Quasi cento gli artisti attesi

96 gli artisti che si esibiranno sul palco dei TODAYS. Tra i nomi più attesi della settima edizione TashSultana, Geese, FKJ, Squid, Mystic Jungle.

Nessun artista nazionale quest’anno, spazio agli internazionali, mentre gli italiani potranno esibirsi nello show case e nel clubbing. “Abbiamo fatto questa scelta - spiega il direttore artistico Andrea Gozzo - perché i musicisti nazionali quest’anno hanno già ampio spazio per esibirsi, noi vogliamo diffondere tra il pubblico anche nomi internazionali”.

Metà dei biglietti già venduti

E il pubblico quest’anno arriva davvero da ogni parte del mondo. Dal Giappone all’Uruguay, il 48% arriva da naZioni e regioni fuori Piemonte. “Abbiamo venduto già metà dei biglietti” conferma Gozzo.

Il tutto per un festival che non ha aumentato il budget, 650 mila euro come l’edizione passata.

Movimento, persone e mettersi in gioco

Oltre 40 associazioni e realtà locali che partecipano alle attività parallele al concerti dai laboratori agli incontri. Movimento, persone e mettersi in gioco, sono le tre parole chiave che hanno guidato Gozzo e il suo team nella stesura del nuovo programma.

“Il Movimento perpetuo e dinamico caratterizza questo festival - spiega Gozzo - Partiamo da alcune idee fondamentali, ma prima di tutto c’è il far mettere in gioco il pubblico”.

Lo Russo: "Musica come veicolo di aggregazione"

La musica continua a suonare quest’anno più che mai a Torino. “Con l’Eurovillage e l’Eurovision lo scopo era proprio di far tornare le persone nei luoghi della città - commenta il sindaco Stefano Lo Russo - Con questa iniziativa miriamo a valorizzare altri luoghi come è stato per il Valentino e farli uscire della convenzionalità. La musica come veicolo di aggregazione”.

Per info: http://www.todaysfestival.com