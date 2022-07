Sarno e Grimaldi: "Nuovi tagli e aumenti dei costi, la Regione non ha a cuore il diritto allo studio"

“Per il terzo anno consecutivo le borse di studio e il sostegno agli studenti universitari passano in fondo alle priorità! Ieri, durante la presentazione dei nuovi criteri d’accesso alle borse di studio e agli altri servizi per l’anno accademico 2022/2023, nella commissione regionale competente” - proseguono i due consiglieri - “si è nuovamente resa manifesta la scarsa considerazione di questa giunta verso il diritto allo studio: invece che aumentare gli aiuti per studenti che si trovano impoveriti dalla crescente inflazione, aumentano da 2,50€ a 3,00€ i costi per i pasti, tra l’altro trattando allo stesso modo tutti gli studenti, senza considerazione per le loro differenze economiche; aumentano le decurtazioni delle borse di studio per chi dispone del servizio abitativo, passando da 2500€ a 2700€, laddove la normativa nazionale prevede che la decurtazione non superi i 1500€; vengono tagliati i contributi integrativi per la mobilità; invece che anticipare l’attribuzione delle borse a novembre 2022, come richiesto dal ministero, si garantisce solo una copertura parziale nel 2023 pari a 30,4 milioni su 42, con la promessa di integrare la restante parte successivamente. Ma quale credibilità hanno l’assessore Chiorino e questa giunta? Secondo noi nessuna!”