CDO Piemonte: quale percorso verso la sostenibilità di un’azienda?

Lunedì 11 luglio si è svolto alla Piazza dei Mestieri di Torino un incontro del ciclo Cdo Finance On the Road, dal titolo «Impatto dei parametri ESG e dei regolamenti EBA sulle pratiche di fido: punto della situazione», realizzato in collaborazione con BFS Partner Spa e Banca Intesa Sanpaolo.

L’incontro aveva lo scopo di approfondire la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti finanziari più adatti all'obiettivo di una crescita sostenibile dell'impresa e di una gestione sempre più oculata ed efficace delle risorse.

ESG è l’acronimo per Environmental, Social e Governance, tre indicatori che permettono di analizzare l'attività di un’impresa o di un Ente non solo sugli aspetti finanziari, ma anche sotto il profilo ambientale, sociale e di politica aziendale. I tre criteri ESG, sono uno strumento per valutare l’impegno di un’impresa in termini di sostenibilità.



La European Banking Association (EBA), a partire dallo scorso 30 giugno 2021, ha introdotto i criteri ESG nelle nuove linee guida sulla concessione del credito.

Come capire qual è il percorso verso la sostenibilità più adeguato alla mia azienda?

Come posso farmi supportare in questo percorso e qual è il rating che usa la banca per valutarmi?

È su queste domande che si è sviluppato il dialogo con i relatori Damiano Carrara, Responsabile ESG & Sustainability Scenario Analysis & Culture Diffusion Intesa Sanpaolo, Gianfranco Anghilante, Responsabile Sales Support Imprese Agribusiness e Terzo Settore Intesa Sanpaolo e Tommaso Birelli, Direttore commerciale BFS Partner Spa.

La platea era numerosa: oltre 30 le aziende piemontesi presenti che hanno potuto conoscere ed approfondire le tematiche finanziarie più attuali e scoprire opportunità e vantaggi finanziari riservati agli associati Cdo!

Vuoi restare aggiornato su tutte le iniziative di Cdo Piemonte? Sito web: Cdo | Compagnia delle opere

Canali social: Cdo Piemonte | Facebook