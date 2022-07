La guida completa a Bitcoin e come sta cambiando il mondo con la sua tecnologia innovativa

Introduzione: come funziona Bitcoin?

Bitcoin è una valuta digitale creata nel 2009 da una persona sconosciuta o da un gruppo di persone con il nome di Satoshi Nakamoto. Bitcoin è open-source, il che significa che chiunque può visualizzare il codice e modificarlo. Bitcoin utilizza un registro pubblico chiamato blockchain per registrare le transazioni, il che rende facile per altre persone verificarle.

Le persone che usano bitcoin sono chiamate bitcoin miner. Usano i computer per risolvere problemi di matematica e ricevono bitcoin come ricompensa per aver risolto questi problemi. Più potenza di calcolo hai, più è probabile che sarai in grado di risolvere questi problemi e guadagnare bitcoin come ricompensa.

La comunità bitcoin prime di primo valore è stata divisa su come il bitcoin dovrebbe ridimensionarsi in modo che possa essere utilizzato da più persone inIn tutto il mondo, ci sono stati due campi principali: uno vuole blocchi più grandi sulla blockchain e l'altro vuole mantenerlo alla sua dimensione attuale. Quest'ultimo campo ha vinto finora, ma con circa il 90% dei bitcoin estratti e in circolazione, questo dibattito si surriscalda di nuovo.

Come acquistare il tuo primo Bitcoin e conservarlo in modo sicuro

Il primo passo per acquistare Bitcoin è creare un portafoglio Bitcoin. Esistono molti tipi di portafogli, ma i più popolari sono portafogli hardware, portafogli desktop e portafogli basati sul Web.

I bitcoin possono essere acquistati su scambi di criptovaluta e attraverso mercati peer-to-peer. È importante fare le tue ricerche prima di acquistare Bitcoin su qualsiasi borsa o mercato perché ci sono molte truffe là fuori che prenderanno i tuoi soldi e non ti invieranno mai nulla in cambio.

Bitcoin per principianti - La guida definitiva per comprendere Bitcoin e a cosa serve

Bitcoin è una valuta digitale che non è legata a nessun paese o banca centrale. È come contanti per Internet.

Bitcoin è stato creato nel 2009 da una persona sconosciuta utilizzando lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Le transazioni vengono effettuate senza intermediari, ovvero senza banche! Non ci sono commissioni di transazione e non c'è bisogno di fornire il tuo vero nome. Più commercianti stanno iniziando ad accettarli: puoi acquistare web hosting, pizza o persino manicure!

Cos'è SegWit2x? Una ripartizione completa dell'ultimo dibattito sul ridimensionamento delle criptovalute

SegWit2x era una soluzione di ridimensionamento proposta per bitcoin, che avrebbe aumentato la dimensione del blocco a 2 megabyte. La proposta doveva essere introdotta a metà 2017 e attivata entro novembre 2017.

La proposta SegWit2x ha portato a una spaccatura nella comunità bitcoin. Alcuni sviluppatori hanno ritenuto che ci fossero problemi con l'aggiornamento, inclusa la mancanza di protezione della riproduzione e un aumento del rischio di centralizzazione del mining. Questi problemi hanno indotto diversi sviluppatori chiave a opporsi all'accordo.

La proposta SegWit2x doveva essere introdotta a metà 2017 e attivata entro novembre 2017, ma non è mai avvenuta.

Conclusione: se non hai ancora investito in Bitcoin, stai commettendo un enorme errore

Bitcoin è una criptovaluta, che è una forma di valuta digitale creata e archiviata elettronicamente. Bitcoin è in circolazione dal 2009 ed è cresciuto in popolarità in modo esponenziale nel corso degli anni.

Bitcoin, la prima valuta digitale decentralizzata al mondo, è stata inventata da Satoshi Nakamoto. Bitcoin è un progetto software open source, il che significa che chiunque può prendere parte al processo di sviluppo dando contributi alla codebase o aiutando altri sviluppatori con attività di supporto.

Il mining di bitcoin si riferisce al processo di aggiunta di record di transazione al libro mastro pubblico di Bitcoin chiamato blockchain. Questo registro contiene tutte le transazioni passate e consente ai partecipanti al mercato di tenere traccia di quanti bitcoin sono attualmente di proprietà di una determinata persona o entità. La blockchain impedisce anche la doppia spesa registrando ogni transazione una sola volta, impedendo così che si commettano frodi.