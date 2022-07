Tempo libero: come lo trascorrono gli italiani

Il tempo da dedicare a sé stessi, spesso, è davvero risicato, complici i tanti impegni della vita quotidiana. Momenti, però, che non possono certo mancare, in quanto sono propedeutici ad una migliore qualità della nostra vita. Il tempo libero, come noto, è sempre troppo poco per riuscire a soddisfare tutti i nostri desideri.

E diventa inevitabile, di conseguenza, compiere alcune scelte, privilegiando le attività da svolgere durante i piccoli spazi che riusciamo a ritagliarci. Gli italiani, poi, sono un popolo molto attento alla qualità del proprio tempo libero, con modalità assai differenti in base alle singole esigenze individuali.

Tempo libero per migliorare la propria condizione psico-fisica

Una vasta fetta di nostri connazionali, ad esempio, è estremamente attenta alla cura del proprio fisico, cercando di mantenersi in forma perfetta. Scopo che viene raggiunto, non di rado, con tantissimi esercizi ginnici, la maggior parte delle volte iscrivendosi ad un corso in palestra. È da oltre trent’anni, infatti, che questo settore cresce, complice una maggior attenzione generale ai molteplici effetti positivi che è in grado di offrire.

Un antico adagio come “mens sana in corpore sano”, infatti, è ritenuto un mantra imprescindibile per molti italiani, che trova riscontro anche in ambito medico e scientifico. E’ più che dimostrato che il benessere fisico coincide con quello mentale, grazie ai tanti benefici che l’attività fisica è in grado di offrire anche per la nostra psiche.

Attività fisica, oltretutto, che in molti casi è possibile compiere anche al proprio domicilio, grazie ai molteplici corsi online di fitness e altri rami dal campo della cura del fisico, utilizzando attrezzi, come ad esempio i pesi. Quest’ultimi possono essere comodamente acquistati online, diventato il canale prediletto dagli italiani in svariati settori che riguardano da vicino svariati ambiti del settore del benessere.

Non c’è alcun dubbio, a tal proposito, come una vita intima soddisfacente ed appagante sia il requisito essenziale per ottenere benessere e felicità. Una tesi, anche in questo caso, avvalorata dal mondo medico, che ha dimostrato, concretamente, come l’appagamento sessuale sia fondamentale per ciascuna di noi: clicca qui per scoprire come gli italiani, in modo riservato ed anonimo, ottengono adeguata serenità ed equilibrio personale.

Il ruolo, fondamentale, della grande rete telematica

La grande rete telematica è utile non solo per effettuare acquisti online, come ampiamente dimostrato durante il periodo iniziale della pandemia, ma una vera e propria fedele alleata del tempo libero degli italiani. I momenti di svago e, perché no, di ozio dei cittadini del Belpaese si consumano, non di rado, con in mano uno smartphone, navigando sul web e, soprattutto, utilizzando le applicazioni di messaggistica istantanea.

La “chat”, come vengono più comunemente chiamate, sono uno strumento di svago utilizzato, quotidianamente, dalla maggior parte degli italiani, che tra messaggi scritti, audio messaggi e video condividono la propria quotidianità con amici, parenti e gli affetti più cari, che in alcuni casi, nostro malgrado, la vita ci ha portato lontano fisicamente.

Grazie a "WhatsApp" e alle altre “app”, infatti, c’è la possibilità di far percepire la propria presenza anche da lontano, oltre che rendere vivo quel desiderio di socialità ben presente in ogni singolo italiano, come si può facilmente intuire anche dal grande utilizzo di un altro grande svago telematico: i social network.

Un altro grande svago degli italiani, anche in questo caso reso maggiormente fruibile dal web, sono le serie televisive. D’altro canto, l’Italia è una nazione legata a doppio filo col grande e piccolo schermo, che ha saputo regalare grandi nomi al cinema internazionale. E la passione per le attuali fiction, estremamente accattivanti sia dal punto di vista narrativo che scenico, era praticamente scontata in un paese come il nostro.