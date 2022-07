Basket, inizio ad handicap per la Reale Mutua: nella prossima stagione partirà da -3

Sport |

La Federazione ha punito la società torinese per il ritardato pagamento della prima rata di iscrizione al campionato di serie A2

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 luglio, la Federazione Italiana Pallacanestro ha deciso che la Reale Mutua Basket Torino inizierà il prossimo campionato con tre punti in meno. "Si tratta di una penalizzazione severa, considerando che è stata comminata a seguito dal ritardo nel pagamento di poche ore sulla scadenza della prima rata di iscrizione al Campionato di Serie A2", fa sapere la società con una nota ufficiale. "Nel porgere le dovute scuse ai tifosi e alla luce del nostro precedente comunicato, la Commissione incaricata ha accertato le responsabilità oggettive individuando gli errori. La società attuerà le misure necessarie per evitare che tali mancanze si possano ripetere nel futuro. Nel frattempo, stiamo lavorando a un roster di prim'ordine che ci possa portare ad affrontare il prossimo campionato con le migliori premesse e, soprattutto, con le migliori energie". Partiremo con tre punti in meno, ma lavoreremo ancora più duramente per poterli recuperare sul campo. Si sbaglia, si paga, si riparte e si farà sempre meglio", conclude la Reale Mutua Basket Torino.

