Fra e-commerce e hi-tech, cresce il comparto italiano dei sexy shop

Da quando gli e-commerce di sexy shop hanno preso piede, è impossibile arrestarli. Gli shop online che vendono sex toys – con vibratori e dildo in cima alla classifica dei più amati – sono moltissimi e hanno contribuito al boom dei giochi erotici, soprattutto nel mercato italiano.

Non più un tabù, dunque, ma il comparto dei sex toys cavalca l’onda del successo e attrae sempre più uomini e – finalmente – incuriosisce anche le donne. O, almeno, è stata sdoganata l’esplorazione del piacere femminile e della propria sessualità, e non solo come di pertinenza prettamente maschile.

La costante crescita di questo settore si deve al trend di compiere i propri acquisti online, soprattutto in un campo in cui si potrebbe provare imbarazzo ad acquistare i sex toys di persona. Comprare online in riservatezza permette a molti più clienti di affacciarsi a questo mondo stimolante.

Sex toys: un po’ di numeri

I gusti e le abitudini erotiche (da soli o in coppia) dei consumatori europei sono molto positive in fatto di utilizzo dei sex toys. I gadget più acquistati sono i vibratori classici (14,1%) e quelli speciali e polivalenti (12,9%). Sono le donne quelle che pongono più attenzione quando effettuano i loro acquisti online di sex toys, scegliendo con cura il tipo di giochino e i materiali di cui è composto. E sono sempre le donne che si mostrano più propense, rispetto agli uomini, a sperimentare i sex toys durante un rapporto sessuale.

In totale, il 23% degli adulti utilizza gadget sessuali durante i rapporti intimi e tra i maggior acquirenti si piazzano le coppie, con il 35% delle vendite di sex toys.

Il 13,7% delle donne europee ama regalare e ricevere in regalo i vibratori per il punto G, seguiti dal 10,8% dei mini-vibratori (tascabili e da portare comodamente ovunque) e dai Rabbit (5,9%), con le caratteristiche protuberanze a forma di orecchie di coniglio, ideali per stimolare di più il clitoride.

Per quanto riguarda gli uomini, il 39,2% di loro acquista i masturbatori presso i siti di e-commerce, mentre il 26,4% preferisce i cock-ring. Clicca qui per conoscere le categorie di sex toys più ricercate e acquistate e le novità del momento.

Questo boom dei sex toys si è verificato con l’aumento degli shop online rivolti alle donne, con un incremento del 148%, in rapporto ai negozi che vendono sex toys per uomini, che comunque sono aumentati del 96% negli anni recenti. Sono gli e-commerce, pertanto, il canale preferito per promuovere e vendere questo tipo di prodotti, poiché raggiunge in maniera capillare e discreta la più grossa fetta di consumatori.

Sex toys: un settore hi-tech

Ma se il comparto dei sex toys ha fatturato 29 miliardi di euro a livello mondiale nel corso del 2021, il merito lo si deve anche a un altro settore sempre in crescita: i giocattoli erotici hi-tech. Il ruolo della tecnologia applicato al mondo dei sex toys si rivela fondamentale nella sempre più costante richiesta di gadget silenziosi e controllabili a distanza mediante un’app installata sullo smartphone, in modo da migliorare e personalizzare le prestazioni, in base alle necessità personali e di coppia.

I nuovi sex toys vengono sviluppati come accessori di ultima generazione, con funzionalità avanzate e sempre più appetibili. Alcuni giocattoli per adulti possono essere attivati anche dalla connettività wireless, per controllarli con telecomandi dalle funzionalità sofisticate e molto più divertenti.

Il fenomeno sexy shop ai tempi della pandemia

A sancire definitivamente il boom degli e-commerce è stata anche la pandemia da Covid-19. Se prima si recavano presso i sexy shop fisici, durante i lunghi mesi di lockdown e quarantene varie, i fruitori di giocattoli erotici hanno iniziato ad acquistarli esclusivamente online. Molte coppie italiane, costrette a rimanere a casa, hanno (ri)scoperto la voglia di sperimentare fantasie erotiche più intriganti e spinte, per dare sfogo ai propri desideri e intensificare il piacere per entrambi.

Inoltre, sui moltissimi portali online si trovano sex toys dal design accattivante, più stimolanti anche visivamente. Anche i materiali e i marchi sono certificati CE ed è possibile scegliere dei sex toys di qualità dopo essersi confrontati con le recensioni e i feedback degli utenti che già li hanno acquistati.