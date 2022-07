Perché in un'auto è di fondamentale importanza sostituire i filtri olio e aria?

Dal filtro olio al filtro abitacolo, il tuo veicolo contiene diversi filtri che devono essere sostituiti ad intervalli regolari per garantirne l'efficienza sui chilometri. Ecco tutti gli intervalli di sostituzione dei filtri, sia lato motore, sia per il benessere dei passeggeri a bordo. Come già saprai, il tuo veicolo è dotato di diversi filtri tra cui il filtro dell'olio e anche il filtro dell'aria. Quello che forse non sai è che anche altri filtri, di cui si parla meno, sono necessari per il buon funzionamento del tuo motore, ma anche per la purezza dell'aria nel tuo abitacolo.

Filtro olio: ogni 10.000 a 15.000 km

Questo, lo conosci necessariamente poiché interviene nello svuotamento del tuo veicolo, indipendentemente dalla tua configurazione. Lo scopo del filtro olio è quello di garantire la purezza dell'olio motore, esso stesso essenziale per la corretta lubrificazione delle varie parti mobili che lo compongono. Più sei rigoroso con i cambi dell'olio e la sostituzione del filtro dell'olio in ciascuno di essi, più conserverai la longevità del tuo motore. Questo filtro dovrebbe essere sostituito in media ogni 10.000 a 15.000 km sui veicoli recenti. Generalmente si trova sotto il cofano, a volte sotto il veicolo. In ogni caso, la sua sostituzione è un'operazione molto accessibile.

Cosa succede quando il filtro è usurato?

Un filtro dell'olio usurato non svolge più completamente il suo ruolo e può avere altre conseguenze sul tuo veicolo:

Eccessivo consumo di olio, (filtro saturo quindi sovrappressione nel monoblocco/coppa dell'olio.) Una pressione eccessiva sulla coppa dell'olio può danneggiare gravemente il motore.

Usura prematura del motore.

Maggior consumo di carburante: con un filtro olio saturo, la pressione del motore aumenta. Quindi ha bisogno di più carburante.

Aumento dei gas di scarico in alcuni casi.



Come si cambia il filtro dell'olio?

Ovviamente puoi andare da un meccanico che, quando cambierà l'olio motore, sostituirà automaticamente il filtro dell'olio. Puoi anche farlo da solo ed il procedimento non è difficile, ti basterà avere: un contenitore di olio motore adatto, una guarnizione del tappo di scarico, un filtro dell'olio nuovo, una chiave per il filtro dell'olio, un imbuto e un vassoio raccogligocce per l'olio usato. Ricordati infine, che il rispetto del programma di manutenzione consigliato dal costruttore è la garanzia di mantenere a lungo il tuo veicolo in buone condizioni, a patto che tu non te ne dimentichi. Tutte le informazioni sul filtro olio motore sono tratte da brumbrum.it.

Filtro aria: ogni 20.000 km

Sempre nell'ottica di un funzionamento ottimale del tuo motore, il filtro dell'aria, svolge un ruolo essenziale nella qualità dell'aria aspirata nel motore. È responsabile di trattenere le impurità e la polvere esterna al fine di evitare qualsiasi inquinamento e altre incrostazioni del motore. Questo dovrebbe essere sostituito in media ogni 20.000 km o una volta all'anno, per garantire che il tuo motore respiri aria il più pulita possibile nel corso dei chilometri. L'operazione è molto semplice per la stragrande maggioranza dei veicoli, non esitate a mettere le mani sotto il cofano!

I diversi tipi di filtri dell'aria

Esistono tre tipi di filtri dell'aria a seconda dei modelli di auto: Il tipo più comune di filtro dell'aria è il filtro dell'aria a secco. La sua dimensione dipende dalla quantità di particelle che può intrappolare. Può essere di forma tonda o anche a pannello, ed è realizzata in carta goffrata. Il modello di filtro dell'aria più funzionale è il filtro dell'aria umida. Il grande vantaggio di questo filtro è che è possibile riutilizzarlo dopo averlo pulito. Si dice che sia "bagnato" perché il suo elemento filtrante in schiuma è imbevuto di olio. Il terzo modello è il filtro a bagno d'olio.

Come sostituire il filtro dell'aria

Il ruolo principale del filtro dell'aria (da non confondere con il filtro abitacolo), è quello di proteggere il motore trattenendo le impurità dall'aria esterna che entra nel motore. Ci sono diverse forme di filtri aria, sia rettangolari che cilindriche, ce n'è per tutti i gusti! Se noti fumo scuro dallo scarico e mancanza di potenza in accelerazione è d'obbligo la sostituzione del filtro dell'aria.

La frequenza con cui cambi e pulisci i filtri dipende dal tuo veicolo e dal tuo stile di guida. Il filtro dell'aria dovrebbe essere cambiato meno spesso del filtro dell'olio. Sorprendentemente, un filtro dell'aria leggermente sporco pulisce in modo più efficace di un filtro nuovo di zecca. Infatti, i detriti che sono intrappolati nell'elemento filtrante consentono di fermare le particelle più piccole. Tutte le informazioni sul filtro aria sono tratte da tuttoautoricambi.it.