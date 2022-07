Nuove ciclabili, panchine e giochi per bambini: sì alla riqualificazione del Giardino Pellegrino e del Lungo Dora

Interventi per le bici in Strada del Fortino

Per quanto riguarda la mobilità dolce, gli interventi si concentreranno nell'area di strada del Fortino. Qui verrà messa in sicurezza e riaperta la passerella pedonale davanti all’istituto Steiner, così come il cortile dell’I.P.S. Interventi che permetteranno di connettere le sponde della Dora con il nuovo parcheggio di San Pietro in Vincoli.