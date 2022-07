Il greco antico: una parte del nostro DNA

Agli occhi di tanti sembra più utile dominare le lingue moderne e vive che scervellarsi a studiare le lingue morte: beh, loro si sbagliano di grosso.

Il miglior modo per comprendere la nostra civiltà occidentale e la sua evoluzione è conoscere il contesto in cui è nata la cultura contemporanea. Tale conoscenza deriva dall'analisi di ciò che viene definito "lingua morta".

Purtroppo, il loro studio viene considerato come noioso e inutile; tanti studenti si chiedono perché studiare una lingua che più nessuno parla, nemmeno i greci. A questo ragionamento non sfuggono alcuni insegnanti, che si battono addirittura per l'eliminazione dello studio delle lingue classiche dai programmi scolastici.

Di conseguenza, alcuni dei docenti non hanno più la passione per l'insegnamento di questa particolare disciplina e, peggio ancora, numerosi studenti rischiano di essere bocciati in una materia così importante per l'esame di maturità.

Che cos'è una lingua morta?

Una lingua morta è una questione, ma una lingua estinta è un'altra.

· Lingua morta: nessuno al mondo la parla più, ma viene ancora adoperata in alcuni casi specifici. Parole come calligrafia, biblioteca, grammatica, ippodromo, telefono e molte altre ancora vengono riproposte e significano esattamente come nel greco antico. Numerose definizioni in medicina, matematica e altre scienze utilizzano la sintassi greca antica come se fossero state create ieri.

· Lingue estinte: Queste, invece, sono le lingue che nel mondo non solo non si parlano più, ma non esistono definizioni attuali che la possano giustificare. È il caso dell'etrusco o dell'egiziano classico.

L'antica Grecia in Italia

Se la cultura latina ha avuto i suoi albori in Italia, quella greca ne è stata la gemella indiscussa. Si può dire che l'Italia meridionale è stata intimamente connessa alla Grecia classica; infatti, nel Sud dell'Italia ci sono edifici greci meglio conservati che nella stessa terra di Omero.

La cultura greco-latina pulsa nelle nostre vene; negarla significherebbe rinnegare anche la nostra identità. Per tale ragione, solo in Italia si studia l'origine delle culture classiche, perché la nostra è una delle pochissime nazioni con una ricchezza culturale antichissima.

Il Liceo Classico Italiano: portatore di cultura

Tra le diverse forme di studio offerte dal sistema scolastico italiano c'è il Liceo Classico. Il suo scopo è quello di fornire agli studenti un'ampia preparazione culturale nel contesto classico. Nel contempo, offre metodologie e strumenti per il miglioramento della didattica e della formazione.

Una volta superato il Liceo Classico, gli studenti possono proseguire gli studi universitari in qualsiasi Facoltà, non solo in materie umanistiche, ma anche in quelle tecniche e scientifiche.

Cosa c'entra il greco antico

La cultura greca antica ha dominato parte dell'Europa per circa 15 secoli, dal IX secolo a.C. al VI secolo d.C. Pertanto, non solo il greco antico, ma anche lo studio delle lingue classiche permette una formazione completa sulla storia della nostra cultura. Inoltre, imparerete il metodo di ragionamento tipico dell'antica cultura greca, che ha permesso di sviluppare un'intelligenza logico-matematica e una filosofia umanistica ancora oggi percepibile.

Per chi è un appassionato dell'insegnamento delle lingue classiche, lo studio del greco antico serve non solo come cultura generale, o come studio del significato e dell'origine delle parole, ma anche come eccellente programma di esercitazione della memoria.

Tuttavia, se c'è una cosa che lo studio del greco antico riesce a fare meglio è lo sviluppo dei principi disciplinari. È necessario imparare e affrontare il suo studio con pazienza e impegno; pertanto, dovrete dedicare tempo e concentrazione per assimilarne gli insegnamenti e sforzarvi di svolgere un lavoro o un'attività da cui non ricaverete un immediato beneficio.

La perseveranza è una dote che dovrete sviluppare se volete davvero superare i vostri studi; ci saranno momenti in cui dovrete letteralmente incollarvi alla sedia, tradurre e memorizzare brani, idee o dei paradigmi classici e, soprattutto, cercare la loro applicabilità nel mondo odierno.

In definitiva, lo studio del greco antico apre le porte su una storia interessante che molte lingue moderne non sono in grado di offrire. Se, infine, volete dedicare i vostri studi alla conoscenza delle lingue moderne in modo più rapido e relativamente facile, un'analisi approfondita e dettagliata di una lingua classica, quale il greco antico vi sarà di grandissimo aiuto.

L'aiuto di Internet

