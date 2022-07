Insediato il nuovo consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Torino

Vigilare sull’esercizio della Professione di Consulente del Lavoro attraverso attività di controllo dell’abusivismo, consolidare il rapporto con le Istituzioni del territorio, intensificare l’attività formativa pratica e specialistica, promuovere il ricorso alla certificazione dei contratti di lavoro e la soluzione conciliativa delle controversie, migliorare la comunicazione, valorizzare le caratteristiche di genere nell’ambito delle pari opportunità e sostenere i giovani che si affacciano al mondo del lavoro nella scelta di intraprendere la libera professione, come mezzo di crescita personale e raggiungimento di elevato ruolo sociale.

Si possono sintetizzare così gli obiettivi che il nuovo Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino si darà per il triennio 2022-2025. La cerimonia di insediamento si è svolta lunedì 18 luglio nella sede di via Giannone 10 a Torino, dopo il voto di rinnovo dello scorso 12 luglio, che ha visto confermare al vertice la Presidente uscente Luisella Fassino. Tra le cariche elette, riconfermato il Tesoriere Fabrizio Bontempo e il Segretario Roberto Pizziconi. A far parte della nuova squadra di dirigenti, in qualità di Consiglieri: Luca Furfaro, Massimiliano Fico, Stefania Vettorello, Simone Cenni, Claudia Gianna Viale e Stefania Russo. Per il Collegio dei Revisori, invece, sono stati eletti: Paola Maria Lucia Tecla Natoli Presidente, Gian Luca Bongiovanni e Roberto Vergnano componenti.

Il Collegio provinciale si contraddistingue per continuità per il raggiungimento di rilevanti traguardi, soprattutto dopo i due anni di pandemia, quali l’aver partecipato al Festival del Lavoro a Bologna conclusosi nel mese di giugno e l’essere stati presenti al Salone Internazionale del Libro di Torino. Si tratta quindi di proseguire un percorso già tracciato, diffondendo la figura del Consulente del Lavoro, professione trasversale e da sempre calata nella realtà sociale impegnata nella quotidiana diffusione e tutela della legalità.

“L’evoluzione nel nostro operato è destinata ad impattare sulla vita – sottolinea la Presidente Fassino - delle persone, delle imprese e delle istituzioni: da chi si è trovato o si troverà nei prossimi mesi a transitare da un lavoro all’altro, oppure da uno stato di occupazione ad uno di inattività per scelta propria o per decisione altrui, alle imprese in grande difficoltà nel reclutamento di personale, alle pubbliche amministrazioni in cui la digitalizzazione non è sufficiente a sopperire all’assenza del ricambio generazionale”.