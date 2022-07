NurSind Torino: "Anche Le Molinette reparti misti con pazienti negativi e positivi in uno stesso reparto"

"E’ il caso della medicina 4 - spiega il segretario aziendale del NurSind a Città della salute, Ortensio Scozzafava - dove nella giornata di ieri sono stati allocati 5 pazienti covid positivi e dove già il carico di lavoro per la tipologia di pazienti, anziani, terminali, disorientati, comporta non poche problematiche e criticità. Come nei giorni scorsi lo è stato invece anche la medicina 2.

È il caso anche della neurologia che ancora oggi ha in carico un paziente positivo al covid. Come lo è stata la cardiopneomologia.

Che si possano generare focolai è cosa assai probabile in quanto le condizioni e le situazioni non sono assolutamente adeguate.

E conclude: "Non si comprende quale sia la direttiva, se quella del ministero che dice di aprire reparti covid, se ne esiste una regionale che in un primo momento invitava e incoraggiava l’utilizzo delle bolle all’interno dei reparti per poi cambiare idea o ancora se ognuno fa come vuole e come crede dichiara Giuseppe Summa, segretario provinciale del NurSind che aveva già denunciato stessa situazione presso l’asl to 4".