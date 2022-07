Borgo Vittoria, un quartiere ostaggio della violenza: "Accerchiati da risse, spaccate e baby gang"

Un quartiere ostaggio di risse, baby gang, spaccate e furti. E' una richiesta di sicurezza quella che arriva dal quartiere Borgo Vittoria. Ad avanzarla alla Prefettura il presidente della Circoscrizione 5, Enrico Crescimanno, e l'assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca.



“Il numero delle spaccate aumenta, quello degli scippi anche, la presenza di baby gang ci viene denunciata con crescente apprensione e le segnalazioni che ci arrivano da parte di residenti preoccupati o esasperati per continui schiamazzi notturni e risse non si contano nemmeno più. Per questo motivo, oggi, siamo venuti in Prefettura a segnalare quanto sta accadendo da tempo in Borgo Vittoria, confidando che una pressione delle istituzioni possa portare a più controlli in un quartiere che rischia di diventare terra di nessuno".



Impossibile rimanere in silenzio a fronte delle tante segnalazioni dei residenti, soprattutto di quelle arrivate da un gruppo di cittadini residente tra via Gramegna e via Giachino. "I cittadini, che hanno persino portato avanti una raccolta firme per chiedere aiuto, ci hanno parlato di risse notturne, schiamazzi fino al mattino, spaccio e una presenza sempre più marcata e prepotente di baby gang che imperversano sul territorio a tutte le ore. Quello che chiedono, e che noi chiediamo con loro, è un maggior lavoro di controllo, una presenza più massiccia delle forze dell’ordine, se necessario anche con presidi fissi, e, contemporaneamente, più welfare per le circoscrizioni 5 e 6", affermano Crescimanno e Ricca.



"Non è un caso che gli episodi di criminalità siano maggiormente diffusi in quartieri che più di altri soffrono una crisi di reddito e di prospettive. Per salvare queste Circoscrizioni sia le istituzioni che la città intera devono mettersi in moto e aiutare”, concludono.