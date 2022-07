Accesso negato all'Hospice, Fondazione Faro: "Mancavano le condizioni per l'ingresso in sicurezza"

Accesso negato all'Hospice, la Fondazione Faro precisa: "Mancavano le condizioni per l'ingresso in sicurezza"

La Fondazione FARO, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, ha sempre garantito nei suoi hospice l’accesso ai familiari per permettere loro di restare vicini ai propri cari ricoverati, offrendo le cure e il supporto psicologico necessari ad affrontare il dolore e l’angoscia che, purtroppo, caratterizzano il decorso delle malattie cronico-degenerative.

La Fondazione, previo rispetto delle regole per il contenimento dei contagi da parte del visitatore, anche nel momento di peggior recrudescenza della pandemia e ancorché la legge consentisse la chiusura totale ai terzi delle strutture di ricovero, non ha mai inibito le visite dei parenti, essendo ben conscia del dramma umano che vivono i pazienti e le loro famiglie.

Cionondimeno, la Fondazione FARO, proprio in ragione delle particolari condizioni di fragilità in cui versano i pazienti affidati alle sue cure e al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza di questi ultimi e del proprio personale di servizio, ha adottato ogni misura necessaria a prevenire i contagi e ha rigorosamente rispettato tutte le disposizioni di volta in volta emanate del Ministero della Salute e delle competenti autorità sanitarie, con particolare riguardo a quelle che disciplinano gli ingressi in struttura ivi incluse, da ultimo, le disposizioni contenute nel DL 24/2022 conv. in L. 19/5/2022 n. 52, che regola l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice, in vigore fino al prossimo 31/12/2022, facendo inoltre riferimento alla nota N. Prot. 00013807 del 08/04/2022 della Regione Piemonte.

Nella giornata di mercoledì, di fronte alla richiesta di una parente di visitare il marito ricoverato presso l’hospice della FARO, il personale ha verificato l’assenza delle condizioni di legge previste dalla normativa per l’accesso in sicurezza al reparto.

La Fondazione FARO ha provato in ogni modo ad andare incontro alle richieste dell’istante, proponendole un servizio di assistenza 24 ore su 24 presso il loro domicilio con l’équipe specialistica della Fondazione (che prevede anche il supporto psicologico), con la presenza di una badante, in forma eccezionale e a carico esclusivo della FARO, proprio per rispetto e a massima tutela di entrambi i coniugi. A tutte queste proposte, peraltro manifestate dinnanzi a testimoni e alla presenza dei Carabinieri, è stato posto un netto e deciso rifiuto. Di fronte alla volontà di non accettare nessuna delle opzioni alternative proposte dalla Fondazione FARO, la Signora potrà accedere in hospice, in aderenza alla nota N. Prot. 00013807 del 08/04/2022 della Regione Piemonte, all’apertura del percorso di fine vita del marito.

La Signora ritiene di non essere stata informata adeguatamente dal personale incaricato del pre-triage sulle condizioni necessarie all’accesso in hospice. La Fondazione FARO, rammaricata per quando accaduto, crede fortemente nel rispetto della legge e dei valori di trasparenza e comunicazione, rendendosi quindi disponibile a ogni chiarimento e ribadendo il proprio impegno a fornire una soluzione alternativa all’accesso in struttura che consenta ai due coniugi di poter condividere questi ultimi, delicati momenti insieme.