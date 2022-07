Caldo, la denuncia del Siulp: "In questura a Torino mancano i climatizzatori"

Emergenza caldo anche in Questura e in alcuni commissariati di Torino: i climatizzatori mancano o non sono presenti in numero sufficiente. È quanto segnalato dal sindacato di polizia Siulp in una lettera indirizzata al questore, Vincenzo Ciarambino.

La nota elenca dodici tra uffici e commissariati in questa situazione e sottolinea che i poliziotti "lavorano nel caldo più totale con temperature oltre i 30 gradi". Il Siulp chiede "con somma urgenza l'acquisto di climatizzatori portatili o ventilatori" ed anche la "contestuale progettazione di adeguati impianti che adeguino le temperature degli ambienti ad un livello sostenibile, nel rispetto della salute e della dignità di tutti gli interessati".