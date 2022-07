Crisi di governo, Confartigianato Torino: "Preoccupazione per il rischio che siano bloccate le riforme"

“Il premier Mario Draghi ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto. Si chiude così una due giorni davvero convulsa della politica italiana e si apre una crisi che preoccupa tantissimo le piccole e medie imprese del nostro territorio. In ballo non ci sono solo i 49,5 miliardi di euro e 2,5 punti di PIL stimati dal nostro ufficio studi dovuti ad otto differenti effetti diretti ma anche il blocco di riforme che, forse, valgono ancora di più in termini di competitività: la riforma della giustizia, in particolare quelle civile e tributaria, la riforma fiscale e quella degli appalti”. Lo dichiara Dino De Santis Presidente di Confartigianato Torino dopo le dimissioni dell’esecutivo.

“Le imprese in questi giorni hanno espresso preoccupazione e sconcerto, sono in ballo -prosegue De Santis- 55 snodi obbligati del Pnrr da centrare nel secondo semestre del 2022 (39 traguardi e 16 obiettivi), cui è legata la terza rata europea. La continuità di molte aziende dipende da riforme fondamentali per la competitività di imprese e territori e anche per la società. C’è la legge per la concorrenza, riforma centrale nel Pnrr, ma non solo. Il completamento delle riforme della giustizia civile, penale e tributaria. E ancora la riforma fiscale e degli appalti che avrebbero dovuto sburocratizzare e aggiornare quadri normativi molto datati”.

“Dalla tempesta del Covid -conclude De Santis- siamo usciti con la consapevolezza che l’Italia ha retto anche grazie a noi e che il nostro modello di impresa è stato determinante nel sostenere il tessuto economico e sociale. L’orgoglio, la passione, la voglia di farcela non ci mancano. Non saremmo imprenditori se non avessimo la forza di metterci alla prova ogni giorno. Quello che vogliamo è un Paese che sostenga con convinzione 4 milioni di ‘piccoli giganti’ coraggiosi che contribuiscono a fare dell’Italia la seconda manifattura d’Europa dopo la Germania e che si battono per restare competitive, nonostante tutto”.