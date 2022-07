Investimenti online: quali opportunità oggi con le piattaforme di trading?

Il 2022 non si sta rivelando un anno particolarmente tranquillo: la vita di tutti i giorni continua ad essere condizionata da svariati eventi e fattori, ma lo stesso accade sui mercati finanziari. Alla pandemia, alla guerra in Ucraina, all'inflazione galoppante e alle varie tensioni geopolitiche in corso si è aggiunta la crisi di governo. Un quadro tutt'altro che roseo, che però non ha frenato l'entusiasmo degli italiani nei confronti degli investimenti online.

Negli ultimi trentasei mesi, infatti, abbiamo assistito ad un vero e proprio boom del trading online nel nostro Paese. Un boom che ha portato il numero degli iscritti alle piattaforme di negoziazione oltre gli otto milioni. Per riuscire ad ottenere dei risultati in uno scenario complicato come quello attuale è necessario essere preparati e tenersi costantemente aggiornati: solo in questo modo è possibile individuare le opportunità più interessanti che si presentano sul mercato.

Come accedere al mondo degli investimenti online

Al giorno d'oggi è molto semplice accedere ai mercati finanziari, dato che è sufficiente utilizzare un pc, un tablet o uno smartphone ed aprire un account di trading online. Ovviamente questo non deve fa pensare che nel mondo degli investimenti online sia tutto così facile! Per ottenere dei risultati dalla propria attività sono necessario studio, impegno continuo, passione e perseveranza e bisogna curare tanti dettagli.

Il dettaglio più importante, probabilmente, è rappresentato dalla scelta dell'intermediario. In Italia oggi operano tantissimi broker di qualità e per capire quale sia la migliore piattaforma di trading online può essere utile consultare la guida dedicata presente su Videoborsa.net, portale di riferimento nel mondo degli investimenti finanziari. In fase di scelta bisogna valutare un insieme di aspetti. Per prima cosa bisogna accertarsi dell'affidabilità del soggetto: il trading online non è una truffa, ma per avere la certezza di avere a che fare con soggetti corretti e sicuri è meglio optare solo per broker regolamentati.

La scelta della migliore piattaforma di trading

Per prima cosa, quindi, bisogna accertarsi che l'intermediario sia dotato della licenza rilasciata da un'autorità di vigilanza europea (come la CySEC, per esempio) e dell'autorizzazione della Consob ad offrire i suoi servizi in Italia. Si deve poi valutare la tipologia di piattaforma, che può essere Market Maker o ECN: nel primo caso gli ordini vengono gestiti prima del loro inserimento a mercato, mentre nel secondo gli ordini vengono inseriti direttamente a mercato.

È opportuno considerare anche la tecnologia che sta alla base della piattaforma: la distinzione più comune è quella tra le piattaforme web trader, utilizzabili tramite browser con un'interfaccia semplice destinata anche ai principianti, e le MetaTrader, software completi destinati agli operatori più esperti. I costi applicati dal broker, il numero e la tipologia di asset negoziabili, l'intuitività e gli strumenti della piattaforma e la qualità del servizio assistenza sono altri parametri di cui tenere conto.

Le opportunità più interessanti sui mercati finanziari

Il trading online rappresenta il modo più immediato per arrivare ai mercati finanziari: fino a non molto tempo fa era una cosa impensabile per i piccoli risparmiatori. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati come i CFD permette di sfruttare le continue oscillazioni dei prezzi dei vari asset: negli investimenti tradizionali si può ottenere un profitto solo quando le quotazioni salgono, mentre il trading con i contratti per differenza può portare a risultati positivi (se si fanno le giuste previsioni, ovviamente) anche in caso di calo delle quotazioni.

Le opportunità sui mercati non mancano. Molti trader stanno tenendo d'occhio i titoli tech, protagonisti di un brutto periodo, ma pronti a rilanciarsi: Meta Platfroms e Amazon sono tra i nomi più seguiti. Interessanti anche i titoli legati al mondo dell'intrattenimento: Walt Disney e Netflix si preparano alla riscossa. Le materie prime finora sono state le grandi protagoniste del 2022, ma occhio anche alle criptovalute, che mostrano segni di ripresa dopo il loro lungo inverno.