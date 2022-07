Litiga con la moglie e le spara: tragedia sfiorata nel Canavese, arrestato un uomo

Tragedia sfiorata ieri sera a Salerano Canavese, dove un uomo di 68 anni ha sparato con una pistola alla moglie di 66 anni, ferendola al petto. La donna, ricoverata in ospedale di Ivrea, non è in pericolo di vita e se la caverà con 20 giorni di prognosi.

Il marito, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Ivrea con l’accusa di tentato omicidio, le ha sparato al culmine di una lite. I militari dell’Arma non hanno ancora trovato la pistola utilizzata, ma ne hanno rinvenuta un’altra, con decine di munizioni.