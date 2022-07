Brumotti torna a Torino e impenna alle Ogr

Brumotti e la sua bici tornano a Torino. Il conduttore e campione di questa volta ha scelto le Ogr Torino per qualche impennata.

Dal social table fino al cortile esterno, in sella alla sua bici si è esibito in alcune evoluzione.

Ancora da rivelare il motivo della visita del ciclista che era già stato a Torino a giugno al Regina Margherita per sostenere la raccolta fondi per il fluoroscopio e nel 2019 per “accendere” i riflettori sul problema dello spaccio in città. Di certo, Brumotti si era già fatto vedere più volte alle Ogr. Una visita di cortesia, che potrebbe essere il preludio di una progettualità condivisa nel futuro prossimo.