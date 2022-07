Elezioni, FdI tra i favoriti. Dal Piemonte puntano a Roma Montaruli, Comba e Malan. E spunta Crosetto

Augusta Montaruli verso la ricandidatura

E dal Piemonte vengono sicuramente tra le figure più importanti a livello nazionale del suo partito. Politici che puntano a ricandidarsi, forti anche dai moltissimi consensi che potrebbero raccogliere questa volta. È il caso di Augusta Montaruli. La 39enne torinese in questi anni, nonostante gli impegni a Roma, ha quasi sempre preso parte ai cortei per chiedere più sicurezza nelle periferie. Se sul suo capo pende la condanna della Corte d'Appello per Rimborsopoli, dall'altra il partito potrebbe scegliere di candidarla in uno collegio fuori regione come quello di Rimini, dove è commissaria provinciale.