Covid, in Piemonte scendono i ricoveri: in calo anche il rapporto tra positivi e tamponi

Almeno in Piemonte, sembra rallentare l'ondata di Covid che ha colpito l'Italia. Sono infatti 3.761 i positivi comunicati nella giornata di oggi, di cui 3.680 a test antigenico. Il rapporto tra positivi e tamponi (27.989 di cui 27.127 test antigenici) è del 13,4%, un dato in calo rispetto agli ultimi giorni.

Quello che lascia ben sperare è il doppio calo di ricoveri, sia ordinari che in terapia intensiva. Sono infatti 16 i pazienti nei reparti di terapia intensiva del Piemonte (2,6%, due in meno rispetto a ieri), mentre i posti letto ordinari sono 618 (il 9,1% del totale, dieci in meno rispetto a venerdì).

Cinque invece i decessi comunicati al Dirmei.

La situazione vaccini

4.186 oggi (a 34 la prima dose, a 27 la seconda, a 594 la terza, a 3.531 la quarta) i vaccini somministrati.

Dall'inizio della campagna inoculate 10.194.349 dosi, di cui 3.347.973 come seconde, 2.926.535 come terze, 305.500 come quarte. Le dosi di Novavax somministrate sono 3.748.