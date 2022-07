Da martedì per le strade di Torino un mini-bus senza autista: guida autonoma al debutto in zona ospedali

La navetta girerà su un tracciato demo di circa 2 Km tra corso Spezia, via Genova, via Cortemilia e via Ventimiglia

Da martedì i torinesi, in particolare quelli che abitano a Nizza Millefonti, vedranno in servizio sulle strade cittadine un mini-bus a guida autonoma. Se per i primi mesi si tratterà di una sperimentazione, dalla fine di ottobre potranno salirci anche i passeggeri che vorranno spostarsi nella zona ospedali. Si tratta di un'assoluta novità: Torino è la prima città in Italia dove un bus, senza autista, transita su un normale percorso di linea e con passeggeri a bordo.

2 km di percorso in zona ospedali

La navetta, presentata ufficialmente nelle scorse settimane, girerà su un tracciato demo di circa 2 Km tra corso Spezia, via Genova, via Cortemilia e via Ventimiglia (Molinette, Sant'Anna e Cto). Il progetto pilota di Torino, coordinato dalla Fondazione Links e gestito da GTT, offre un trasporto pubblico flessibile a chiamata. Il mini-bus non avrà fermate fisse come quelle tradizionali del trasporto pubblico urbano. Tradotto: se una persona da corso Spezia vuole raggiungere via Finalmarina sarà sufficiente che prenoti il viaggio sull'app auTOnomo Gtt.

Evita gli ostacoli con i sensori

Per le strade di Torino ci saranno due navette senza conducente, in grado di muoversi nel normale traffico urbano e di rilevare in tempo reale gli ostacoli grazie ai sensori montanti sulla struttura, siano essi auto, bici e pedoni. Ogni veicolo è accessibile alle persone con disabilità e può ospitare 14 passeggeri (11 posti a sedere e 3 in piedi): a bordo sarà sempre presente un operatore Gtt che fornirà assistenza tramite un joystick.

Le date

La sperimentazione sarà divisa in due fase dal 26 luglio ad ottobre il pre-demo, con un periodo di test per i veicoli e nessun passeggero a bordo. Da ottobre a marzo 2023 i cittadini potranno accedervi per 6 ore al giorno durante i giorni feriali (h 12.30-18.30) e 4 durante i festivi e pre-festivi (h. 15-19). Per tre settimane, a cavallo tra ottobre e novembre 2022, gli shuttle circoleranno lungo un percorso autorizzato più a sud (tra via Valenza, via Ventimiglia, corso Maroncelli e via Genova).