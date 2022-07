Bel successo per la VI edizione della Festa della Lavanda

Grande riscontro di pubblico alla Ramats per la VI edizione della Festa della Lavanda, manifestazione ideata e promossa da Marco Sollier per celebrare e ammirare la fioritura della profumata pianta officinale coltivata nelle alture delle Alpi Cozie in Val Susa.

La Festa della Lavanda, anche quest’anno, ha regalato ai partecipanti uno spettacolo unico tra rocce, esplosioni di viola e inebrianti profumi. Indimenticabili emozioni che hanno richiamato un vasto pubblico sia dalla Valsusa che da Torino e Provincia grazie al caratteristico calendario di eventi proposti e al fascino dei lavandeti coltivati in alta quota nel cuore delle Alpi Cozie con una antica tecnica autoctona. Una giornata all’insegna di benessere e relax pensata per soddisfare un pubblico trigenerazionale con attività alla portata di tutti dedicate sia a grandi che piccini.

Tra i momenti più suggestivi che hanno caratterizzato il successo dell’iniziativa ricordiamo la passeggiata al Lavandeto con il tradizionale taglio manuale della lavanda e l’aperitivo in altura, in un luogo incantato dove “anche le nuvole profumano di lavanda” e da cui si gode una vista mozzafiato su tutto il territorio circostante.

A completamento della giornata in benessere lezione di yoga, massaggi e riflessologia plantare fruibili gratuitamente durante la giornata. Mentre per i più piccoli grande divertimento con la speciale partecipazione di Silverio Edel (illustratore) che ha indossato i panni di TopoToma per animare la giornata richiamando l’attenzione su temi importanti quali inclusione, uso delle risorse, rispetto per l’ambiente, rendendo l’argomento adatto ad un pubblico di bambini.

Una domenica rilassante e gustosa tra profumi, esperienze, benessere e mille colori, difficili da dimenticare, che meritano una visita se si passa da quelle parti nel periodo della fioritura.