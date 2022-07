Le migliori applicazioni Android per passare il tempo

Ci siamo passati tutti: siete annoiati e non avete nulla da fare. Non volete andare sui social media perché avete già visto tutto quello che i vostri amici hanno postato nelle ultime 24 ore.

Potreste giocare a qualche gioco, ma dopo un po' non è più così divertente: dovete andare avanti.

Ecco perché abbiamo compilato questo elenco di applicazioni Android che possono aiutarvi a passare il tempo in modo coinvolgente e divertente!

Alto's Adventure

Alto's Adventure è un gioco da giocare mentre si è in fila alla motorizzazione oppure alla posta.

È un'esperienza calmante e rilassante che vi aiuterà a passare il tempo in modo da poter continuare la vostra giornata e smettere di preoccuparvi di tutte quelle cose che non contano.

Può sembrare strano da dire, ma Alto's Adventure sembra essere stato progettato per chi ha bisogno di distrarsi.

Si gioca nei panni di un adorabile snowboarder che prende aria sulle colline, macina rotaie e salta sui fossi della morte in cerca di monete e gemme che gli diano più punti, il tutto nel minor tempo possibile.

L'obiettivo è semplice: riuscire a passare da un lato all'altro dello schermo prima dello scadere del tempo, ma non è facile quando ci sono ostacoli come le rocce sulla tua strada!

Fallout Shelter

Forse non conoscete Fallout Shelter, ma i milioni di persone che lo hanno scaricato sicuramente sì.

È un gioco gratuito ambientato nell'universo di Fallout che consente di gestire il proprio caveau e di creare una fiorente comunità sotterranea sopravvivendo all'apocalisse nucleare.

È anche un gioco di strategia, di simulazione e di gestione delle risorse, in altre parole: è un gioco che fa perdere tempo!

Monopoly Slots

Monopoly Slots è un gioco gratuito per Android. Questa applicazione si basa sul classico gioco da tavolo Monopoly e consente di giocare contro altri giocatori o contro il computer.

È possibile giocare con un massimo di quattro persone. È completamente gratuito, quindi se cercate slot con soldi veri, andate su Sportaza.

Hanno alcuni dei migliori casinò online che offrono grandi bonus e promozioni! Qui potete dare un'occhiata a come iscriversi a Sportaza!

Reverse

Reverse è un gioco, ma non è come tutti gli altri. In Reverse si impersona un personaggio in grado di invertire il flusso del tempo.

È possibile spostare gli oggetti a destra o a sinistra e poi invertire il tempo per annullare i propri errori.

È anche possibile utilizzare la funzione di inversione del tempo per risolvere i puzzle facendo cadere gli oggetti attraverso i buchi nel pavimento o bloccando i percorsi che erano precedentemente bloccati da scatole.

Questa applicazione vi terrà impegnati per ore e ore, mentre cercate di capire come funziona ogni puzzle e come utilizzare al meglio le sue numerose funzioni!

Monument Valley 2

Monument Valley 2 è un puzzle game ambientato in un mondo di architetture impossibili.

È noto soprattutto per la sua splendida grafica, ma non dovrebbe essere l'unico motivo per cui giocarci.

I rompicapo sono impegnativi senza essere frustranti e ci sono abbastanza livelli da farvi giocare per ore e ore.

Il gioco è disponibile gratuitamente su dispositivi Android.