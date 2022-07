Spazio e auto, le imprese torinesi ora sorridono: in arrivo 50 milioni di euro

Una mano tesa alle imprese torinesi del settore dell’automotive e dell’aerospazio. Non poteva forse esserci momento migliore per la Camera di Commercio di Torino per aprire lo sportello che aiuterà le aziende del territorio a partecipare al bando da 50 milioni di euro messi a disposizione dal Mise per la riqualificazione dell'area di crisi industriale complessa di Torino.

Il finanziamento messo a disposizione delle imprese è ingente, ma la procedura per inoltrare la propria candidatura, tra requisiti e paletti, piuttosto farraginosa. Ecco perché la Camera di Commercio, insieme a Regione Piemonte e Invitalia, ha deciso di scendere in campo per gli imprenditori: “E’ una giornata importante perché su questo bando abbiamo lavorato a lungo, insieme. La situazione politica non aiuta, ma chiediamo alle imprese di non mollare, di avere fiducia e continuare a investire, questo bando può aiutare", ha detto il presidente della Camera di Commercio, Dario Gallina.

Le domande andranno inoltrate entro il 20 settembre, in poco meno di due mesi. I Comuni che potranno partecipare al bando sono 112: progetti da almeno un milione di euro la “base” di partenza per accedervi. Tra i requisiti prioritari l'impatto sull'occupazione, che vuol dire almeno il mantenimento dei posti di lavoro. Il bando sosterrà progetti di investimento produttivo, di tutela ambientale, di ricerca, di formazione del personale.

"La Camera di Commercio è la casa delle imprese, vogliamo che le imprese siano informate. E' il primo banco di prova della collaborazione tra pubblico e privato, mettiamo in campo le energie migliori", ha sottolineato l'assessore regionale allo Sviluppo e Attvità produttive Andrea Tronzano, alludendo al Pnrr. ”E’ stato un lavoro intenso, faticoso, ma siamo molto orgogliosi di quanto è stato fatto" ha aggiunto Paolo Praticò, responsabile Grandi Investimenti Invitalia. "Finalmente siamo arrivati al bando, è stato un esercizio importante di semplificazione e condivisione. E' un'opportunità significativa per e imprese" ha sottolineato l'assessore comunale Gianna Pentenero.

A sorridere, saranno quindi le imprese torinesi. Le domande, una volta terminata la fase per presentarle, verranno valutate fino a fine anno. Poi verranno assegnati i contributi. I progetti, invece, dovranno essere realizzati entro tre anni.