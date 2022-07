Siccità e caldo torrido: le foglie cadono in anticipo, tappeto giallo nei giardini torinesi

Non serviva un altra prova, ma a testimoniare quanto i cambiamenti climatici siano ormai diventati parte integrante delle nostre vite ci sono le tantissime foglie che stanno cadendo in questi giorni a Torino.

Temperature elevatissime e, soprattutto, assenza di piogge hanno fatto sì che i giardini della città si trasformassero in veri e propri tappeti gialli e arancioni, con migliaia di foglie cadute in “anticipo” rispetto alle prime avvisaglie d’autunno.

Certo, questo accade solo per alcuni determinati tipi di piante, con quelle naturalmente più verdi a resistere stoicamente, ma chissà ancora per quanto. I possibili temporali in arrivo, potrebbero infatti addirittura rendere più evidente questa situazione anomala: le forti piogge e il vento causano spesso la caduta di foglie dagli alberi.

Quel che è certo è che le foglie cadute a fine luglio sono tantissime. Il Comune è corso ai ripari e non mancano i sacchi pieni, accatastati vicino ai bidoni. Tentativi di mitigare i disagi, ma che potrebbero non bastare. Anche il giallo e l’arancione delle foglie cadute ci ricordano quanto il clima stia cambiando velocemente all’ombra della Mole.